Украине не советуют заигрывать с Россией: терпение ЕС может лопнуть?

Украинская власть будет вынуждена уже в следующем году сделать выбор между интеграцией государства в Европейский Союз и участием в российском проекте Единого экономического пространства (ЕЭП).

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян ПЕКЛО.

«Политика доения двух коров – европейской и российской, - которую когда-то ввел Леонид КУЧМА, закончилась хотя бы из-за экономического кризиса», - сказал эксперт, комментируя сотрудничество Украины с Польшей и Россией.

Он отметил, что польская власть неизменно после развала Советского союза поддерживает вступление Украины в Евросоюз и НАТО, в то время как Россия стремится вовлечь украинцев в свои геополитические проекты.

Я.ПЕКЛО отметил, что присоединение Украины к создаваемому россиянами Таможенному союзу, который должен стать основой для ЕЭП, сделает невозможным подписание договора о свободной торговле с ЕС, который, в свою очередь, является главной частью договора об Ассоциации.

«Нельзя растягиваться в шпагате между Европейским Союзом и Россией, потому что это не решает никаких проблем, а ставит Украину в сложную ситуацию”, - сказал аналитик.

Эксперт выразил надежду, что украинская власть выберет западное направление интеграции, которое позволит реформировать национальную экономику и внедрить европейские стандарты жизни.

Я.ПЕКЛО сказал, что отсутствие фундаментальных реформ, последующее заигрывание с Россией может привести к тому, что ЕС “потеряет терпение, и Украина превратится в одну из российских колоний”.

«Этого (выбора между ЕС и РФ) уже нельзя избежать», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сформированная после президентских выборов в начале этого года новая украинская власть называет вступление Украины в Европейский Союз одним из самых главных заданий внешней политики.

Первым шагом для реальной интеграции должно стать подписание договора о зоне свободной торговли с ЕС, который планировалось подписать в текущем году, но из-за сложных переговоров стороны перенесли на 2011 год.

В конце ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ впервые признал возможность вступления Украины в Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Беларусью.