Депутаты Яценюка «оформили правила игры» в Киевском облсовете

В Киевском областном совете закреплен статус и гарантии деятельности оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Фронт Змін”.

В сообщении отмечается, что инициатором этого вопроса выступила фракция «Фронт Змін», а статус оппозиции в первый раз в Украине отображен в регламенте органа местного самоуправления - в регламенте Киевского облсовета 6-го созыва, который депутаты приняли во вторник, 7 декабря.

Комментируя принятие нового регламента, председатель фракции «Фронта Змін» Владимир ПОЛОЧАНИНОВ отметил, что закрепление полномочий оппозиции в регламенте было для «Фронта Змін» принципиальным вопросом.

«В то время, как другие партии, называющие себя оппозиционным, искали пути сотрудничества с «регионалами», мы в облсовете публично выразили свою позицию и требовали четко оформить правила игры”, - сказал он. По словам В.ПОЛОЧАНИНОВА, “это нужно не «Фронту Змін» - это нужно украинской демократии”.

“Сегодня в оппозиции мы, завтра по этим же правилам будет играть Партия регионов, если окажется в оппозиции», - добавил В. ПОЛОЧАНИНОВ.

Лидер партии Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что фракции «Фронта Змін» во всех местных советах выдвинули требование закрепления статуса оппозиции в регламенте. По его словам, «впервые его удалось закрепить в Киевской области, но мы будем требовать этого везде”.

При этом он добавил, что “в ближайшее время такие изменения в регламент будут внесены во Львове, где в оппозиции находится Партия регионов».

В сообщении “Фронта Змін” отмечается, что в принятом сегодня регламенте Киевского областного совета в разделе «Оппозиционная деятельность в Совете» содержится определение цели оппозиционной деятельности, порядок приобретения статуса оппозиции и порядок осуществления оппозиционной деятельности.

В частности, определяется, что оппозиционной является деятельность депутатских фракций, которая направлена на реализацию программ и предложений, альтернативных действиям действующей власти.

Решение об оппозиционной деятельности в Киевском облсовете принимается соответствующей депутатской фракцией на своем заседании и оформляется соответствующим заявлением за подписью уполномоченного представителя депутатской фракции. Заявление об оппозиционной деятельности зачитывается уполномоченным представителем депутатской фракции на пленарном заседании областного совета и регистрируется в соответствующем порядке в секретариате сессии.

Согласно регламенту, оппозиционным депутатским фракциям предоставляется право на выступление в обсуждении вопросов повестки дня заседания сессии совета. Оппозиционные фракции имеют право вносить предложения в план работы совета, повестки дня ее пленарных заседаний, постоянных комиссии и проекты решений совета.

Оппозиционные депутатские фракции имеют право претендовать на председательство в двух постоянных комиссиях областного совета.

В Киевском областном совете в оппозиции находится фракция «Фронта Змін» в составе 16 депутатов.

Во “Фронте Змін” отмечают, что из 148 депутатов Киевского областного совета 103, то есть подавляющее большинство, являются представителями Партии регионов. При этом, коалиционное соглашение с ПР подписали партии «УДАР» и «Сильная Украина». На сегодняшнем заседании во фракцию Партии регионов вошли 5 депутатов - от СПУ, «Европейской партии», «Справедливости» и «Третьей силы»: Ю.ЗАБЕЛА, Д.РАТНИКОВ, М.ГОРОВЕНКО, И.ШИЛОВ, О.ОКИС.