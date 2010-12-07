Янукович говорит, что «2011 год будет не менее сложным, чем этот»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признает, что любые реформы в начале реализации “имеют больше негатива, чем позитива».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с министром иностранных дел Эстонии Урмасом ПАЭТОМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил руководство Эстонии за поддержку кандидатуры Украины относительно председательства в ОБСЕ в 2013 году.

«Мы активно продолжаем реформы, которые начали весной этого года. Мы уже имеем определенный позитив от той работы, которую начали, но, конечно, есть и негатив. Любые реформы имеют в начале реализации больше негатива, чем позитива. Мы знаем, что экономика не так быстро реагирует на проведенные реформы. Но общество хочет результат сразу, мгновенно. Это очень сложно, и мы понимаем, что этот путь непростой», - заявил Президент Украины.

В то же время он отметил, что Украина не реформировалась 19 лет; политическая ситуация была нестабильной, что не позволяло начинать системные реформы.

«Потому что реформы, если их начинать, то их необходимо завершать. А если нет возможности их завершить, то лучше и не начинать», - объяснил свою позицию глава государства.

При этом он подчеркнул, что экономика и общество уже отреагировали на текущие результаты реформ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодняшний день страна вышла на 5% роста ВВП, 11% роста промышленного производства и достигла сокращения дефицита государственного бюджета с 12% до почти 5%.

«2011 год у нас будет не менее сложным, чем этот. Но мы заложили фундамент практически по всем направлениям. Пока программа реформ выполняется на 100%», - резюмировал глава государства.