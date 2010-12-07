Милицию просят вернуть киевлянам «арестованного» розового слона

Лидер общественного объединения «Новый Киев», председатель социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК просит милицию найти и вернуть киевлянам надувного розового слона, который исчез во время демонтажа палаточного городка предпринимателей на Майдане Незалежности в ночь с 2 на 3 декабря.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ОО «Новый Киев».

“Этот слон запомнился и стал любимцем многих киевлян во время акции «Троянский Слон, или киевляне пишут письмо Черновецкому-султану», проведенной общественным объединением «Новый Киев» в июле 2009 года”, - отмечается в сообщении.

Как объяснил З.ШКИРЯК, слон хранился в одной из палаток, его планировали опять запустить в небо 29 ноября “для авторов Налогового кодекса и правительства АЗАРОВА” во время митинга предпринимателей на Майдане Незалежности. Как объяснили в объединении, слон должен был символизировать невыполненные, дутые обещания власти украинскому народу.

“Мы действительно планировали поднять в небо розового слона во время акции протеста предпринимателей 29 ноября, но тогда нам помешала погода. А уже 2 декабря «Новый Киев» отказался надувать слона, поскольку последний митинг на Майдане был практически на 100% управляемым и контролируемым властью, а следовательно, эффективность такого яркого события была бы недостаточной. Во время сноса палаточного городка наш слон просто исчез», - заявил З.ШКИРЯК.

В связи с этим лидер объединения «Новый Киев» через средства массовой информации решил обратиться в правоохранительные органы. «Я очень прошу правоохранительные органы вернуть киевлянам нашего любимца, розового слона, потому что уверен, что у него впереди еще много работы, ведь дутых обещаний и пустых деклараций становится все больше, а их реальное выполнение равняется нулю. Это означает, что еще неоднократно нужно будет напоминать власти «Who is Who», - сказал он.

З.ШКИРЯК отметил, что розовый слон не совершил никакого преступления и поэтому надеется, что его вернут целым и невредимым, и он еще порадует жителей и гостей столицы.

В пресс-службе «Нового Киева» напомнили, что розовый слон является их собственностью, а следовательно, милиционеры, которые его изъяли, обязаны слона вернуть.