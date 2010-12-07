Магера говорит, что если суд заставит, ЦИК даст старт выборам в ВР

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА заявляет, что ЦИК обязательно исполнит решение суда в случае признания факта бездеятельности комиссии относительно объявления начала избирательного процесса по выборам народных депутатов 27 марта 2011 года.

Об этом А.МАГЕРА заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН, комментируя решение, которым Киевский апелляционный административный суд обязал суд первой инстанции — Окружной административный суд столицы — рассмотреть по сути иск народного депутата, лидера Европейской партии Украины Николая КАТЕРИНЧУКА о признании противоправной бездеятельность Центризбиркома относительно уклонения от объявления о начале избирательного процесса очередных выборов народных депутатов 27 марта 2011 года.

"Решение суда, которое приобретет законную силу, будет подлежать безотлагательному исполнению Центральной избирательной комиссией. Какого бы содержания такое судебное решение не было, оно будет подлежать исполнению. Если будет судебное решение, которое вступит в законную силу и обяжет Центральную избирательную комиссию объявить о начале избирательного процесса, такое заседание комиссии будет созвано, и повестка дня будет содержать вопрос о начале избирательного процесса", - сказал А.МАГЕРА.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 22 ноября не смогла принять постановление об установлении даты парламентских выборов 27 марта 2011 года и о начале избирательной кампании с 27 ноября 2010 года. Из 11 членов ЦИК за принятие такого постановления проголосовали четверо, а семеро воздержались.

23 ноября Н.КАТЕРИНЧУК подал в Окружной админсуд Киева иск о признании противоправной бездеятельность Центральной избирательной комиссии относительно объявления парламентских выборов в марте 2011 года. Н.КАТЕРИНЧУК в своем исковом заявлении просил суд обязать ЦИК объявить о начале избирательной кампании.

Окружной админсуд отказал М.КАТЕРИНЧУКУ в производстве по этому делу.

Киевский апелляционный административный суд сегодня, 7 декабря, удовлетворил апелляционную жалобу Н.КАТЕРИНЧУКА и отменил постановление Окружного админсуда г. Киева от 24 ноября 2010 года относительно возвращения ему искового заявления о признании противоправной бездеятельность ЦИК относительно уклонения от объявления о начале кампании по очередным парламентским выборам 27 марта 2011 года.