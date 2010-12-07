Эксперт увидел, что власть пиарит Тягнибока

Власть выступает PR-агентом Всеукраинского объединения «Свобода».

Об этом заявил в комментарии УНИАН политолог Владимир ПОЛЯКОВ, комментируя вызов активистов ВО «Свобода» на допрос по поводу проведения акции протеста против Налогового кодекса на Майдане Незалежности.

«Сейчас мы видим, что сотрудничество между властью и партией «Свобода» продолжается. И здесь власть выступает своеобразным PR-агентом «Свободы». То есть, за счет вызовов на допросы активистов этой политической силы власть добавляет ей электоральные баллы в глазах избирателей», - сказал эксперт.

По его мнению, «сейчас властными и «свободовскими» технологами разыгрывается карта, якобы «Свобода» является организатором предпринимательского Майдана. Именно поэтому правоохранительные органы синхронно допрашивают, как организаторов Майдана, так и «свободовцев».

“Это продолжение политических договоренностей между лидером «Свободы» и представителями власти о роли правой оппозиции для мобилизации электората юга и востока», - подчеркнул В.ПОЛЯКОВ.

По словам политолога, то, что власть пытается возложить ответственность организации Майдана именно на «Свободу», свидетельствует о попытке дискредитации самой идеи протестов предпринимателей и укладывается в сценарий власти по размыванию оппозиционных сил .

Как сообщал УНИАН, милиция возбудила уголовное дело по факту повреждения гранитной плитки во время несанкционированной установки палаток на Майдане Незалежности в Киеве предпринимателями, протестовавшими против Налогового кодекса.

Вчера, 6 декабря, по этому делу вызывали в Следственное управление ГУ МВД в Киеве более 10 человек, сообщил член правления Института “Республика” Владимир ЧЕМЕРИС.

"В качестве свидетелей вызывали, по моим подсчетам, более 10 человек. В том списке, который я видел, кроме меня, фигурируют такие фамилии: МЕЛЬНИЧЕНКО и МИХАЙЛЕНКО (КУПР), Игорь МАЗУР (УНСО), Оксана ПРОДАН, Александр ДАНИЛЮК. Есть почему-то и руководители киевской "Свободы" МОХНИК и ИЛЬЕНКО, которые не имели к этим протестам никакого отношения", - сказал В.ЧЕМЕРИС.