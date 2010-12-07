Королевская нашла интерес в наследстве от СССР

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства и Комитет Государственной думы России по экономической политике и предпринимательству проведут совместное заседание.

Об этом шла речь на встречах главы Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ с руководителями профильных комитетов Государственной думы Российской Федерации, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Во время беседы с председателем думского Комитета по собственности Виктором ПЛЕСКАЧЕВСКИМ обсуждались возможности взаимодействия парламентариев двух стран в гармонизации правовых основ защиты инвестиций, совершенствования законодательства по саморегулирующимся организациям.

«Во всем мире стандартизацией и сертификацией товаров и услуг занимаются негосударственные организации. В России закон о саморегулирующихся организациях был принят 3 года назад, и уже накоплен положительный опыт его применения. Учитывая, что в Украине подобный документ только разрабатывается, мы должны максимально использовать наработки наших коллег, чтобы избежать ошибок на начальном этапе, и создать законодательное поле, которое избавит предпринимателей от ненужных контактов с чиновниками», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству Евгения ФЕДОРОВА, и перед Россией, и перед Украиной стоит задача модернизировать экономику и перейти на постиндустриальный этап развития. Координация усилий парламентариев в этих направлениях позволит обеим странам быстрее достичь успеха. Он поддержал предложение Н.КОРОЛЕВСКОЙ подготовить совместное заседание профильных комитетов Госдумы и Верховной Рады, чтобы обменяться опытом законодательной деятельности.

«Парламентарии наших стран блуждают в законодательном лабиринте, на ощупь отыскивая пути выхода из него. Где-то дальше продвинулась Украина, где-то нас опередили российские коллеги. Совместное заседание Комитетов позволит сверить наши карты и ускорить движение, целью которого является модернизация экономики и развитие кооперационных связей», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, в наследство от СССР Украине и России достались длинные цепочки кооперационного взаимодействия, и необходимо воспользоваться этим преимуществом. Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Россией в развитии авиа- и судостроения и предложила наладить постоянный обмен информацией о программах развития промышленности обеих стран.

«Таким образом, мы можем синхронизировать разработку законодательства, направленного на поддержку тех отраслей промышленности, в которых наши страны являются конкурентоспособными на мировом рынке», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.