Мартынюк: оппозиция работает на ослабление позиций Украины в мире

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК считает, что оппозиция должна работать эффективнее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.МАРТЫНЮКА, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом ПАЭТОМ, отвечая на его вопрос о роли оппозиции в новых реалиях.

По мнению А.МАРТЫНЮКА, политические силы, которые считают себя оппозиционным, “работают на ослабление позиций Украинского государства на международном уровне, вместо того, чтобы работать на развитие страны внутри”.

Он считает, что оппозиционные силы “продолжают президентскую кампанию, которая завершилась почти год назад, пытаются получить реванш, а при этом не имеют политической идеологической основы”.

По словам первого вице-спикера, “ярким примером деструктивной работы оппозиции является блокирование ею работы Верховной Рады именно в дни, когда сама же формирует повестку дня работы парламента”.

А.МАРТЫНЮК отметил, что политические партии, которые в 2004 году получили огромный кредит доверия украинского народа, утратили его, и приходят новые политические силы. Он считает, что эти политические силы имеют шанс быть избранными в парламент в результате следующих парламентских выборов.

А.МАРТЫНЮК подчеркнул, что Украина вернулась к президентской форме правления. По его словам, это консолидирует ветви власти, в отличие от времен, когда Украина жила по нормам политической реформы 2004 года, которая “дестабилизировала политическую жизнь страны на долгие годы”. Первый вице-спикер отметил, что после прошлых президентских выборов ситуация в корне изменилась. По его словам, после отмены политреформы Президент Украины “имеет полномочия более весомые, он формирует исполнительную власть”.

“За всю историю независимости Украины ни один Президент не имел такого взаимодействия с парламентом, как действующий. В Украине, наконец, устанавливается политическая стабильность”, - добавил А.МАРТЫНЮК.