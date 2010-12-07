Экс-адвокат Пукача подозревает, почему не закрыли дела против Кучмы и Литвина

Бывший адвокат экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА Олег МУСИЕНКО заявляет о существовании доказательств причастности бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом О.МУСИЕНКО сказал в эфире TВi, сообщила УНИАН пресс-служба телеканала.

«Доказательства есть, но я вам не их буду перечислять, чтобы не разглашать государственную тайну», - сказал адвокат.

Также О.МУСИЕНКО считает, что суд вернет дело Г.Гонгадзе в Генпрокуратуру еще во время предварительного рассмотрения.

«Последнее слово за судом. И допускаю, что данное дело полетит «взад» в Генпрокуратуру, потому что там будут принимать участие и представители потерпевших, среди которых известные адвокаты – ФЕДУР, ТЕЛИЧЕНКО», – сказал О.МУСИЕНКО.

Он убежден, что решение Генпрокуратуры несколько противоречит требованиям закона, поскольку, «обвиняя человека в совершении умышленного заказного убийства, невозможно не назвать всех заказчиков. У Генпрокуратуры было достаточно времени поставить все точки над «і». Этого не случилось, потому что нет политической воли», – сказал О.МУСИЕНКО.

По мнению адвоката, «эти заявления Генпрокуратуры свидетельствуют о том, что действующая власть в лице Президента и премьер-министра таким своим половинчатым решением – она же не закрыла дела против КУЧМЫ и ЛИТВИНА – таким образом хочет иметь рычаги влияния и на парламент».

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 декабря, пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование уголовного дела об обвинении экс-генерала А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и п.п. «в», «и» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко и других должностных лиц, совершил умышленное убийство журналиста Г.Гонгадзе по предварительному сговору с группой лиц, в связи с выполнением потерпевшим общественных и журналистских обязанностей.

30 ноября 2010 года уголовное дело об обвинении А.ПУКАЧА в части доказанного обвинения выделено для направления в суд. Вместе с ним в суд будут направлены материалы относительно бывшего министра внутренних дел Ю.Кравченко об отказе в возбуждении против него уголовного дела как умершего.

При этом Генеральной прокуратурой продолжается досудебное следствие для установления всех лиц, которые имели отношение к совершению указанных преступлений и доказательства их вины.

После этого уголовное дело будет направлено в суд.