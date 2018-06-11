Обыкновенный кучмизм

Очень символической стала новость о том, что правительство Януковича возобновило все льготы прежнему Президенту Украины Леониду Кучме. Все логично: в страну возвращается кучмизм – следовательно, пора вернуть самому родоначальнику этого явления два автомобиля, четырех водителей, немаленькое материальное содержание и госдачу с обслуживанием и охраной в пожизненное пользование. Не говоря уже о советнике, двух помощниках, поваре, двух горничных и (что является естественным для тех, кто знает привычки Данииловича) двух официантах.

Все эти блага Кучме даровал 15 января 2005 года, уже после президентских выборов, на которых победил Виктор Ющенко, Кабмин, возглавляемый в то время Николаем Азаровым.

5 февраля 2005 года премьер-министр Юлия Тимошенко поручила осуществить анализ правовых оснований предоставления государственного обеспечения Кучме. 12 февраля Тимошенко заявила, что, согласно с выводом Минюста, правительство, предоставляя льготы Кучме, превысило свои полномочия. 26 февраля 2005 года Кабинет министров упразднил распоряжение о льготах экс-президенту.

Неделю назад Кучма снова получил возможность роскошествовать на госдаче в окружении госгорничных и гософицианток.

В печати и Интернете много пишут о политическом аспекте возвращения кучмизма: о попытках узурпации власти ее отдельными ветвями, об установлении авторитарного режима. Меньше анализируют аспекты бизнес-экономические.

Однако в последнее время наблюдаются все признаки возвращения кучмистской практики преференций “хорошим” бизнесменам и давления на “неугодных”.

Вот и зять Леонида Данииловича Виктор Пинчук получил возможность повернуть контроль над ОАО “Никопольський завод ферросплавов”. Верховный Суд Украины упразднил свои же собственные решения 2005 года, которые признали недействительными соглашения покупки-продажи контрольного пакета акций НЗФ промышленно-финансовым консорциумом “Придніпров`я”. Похоже, в настоящее время зять опять сможет контролировать 73% акций высокорентабельного и мощного предприятия.

Суд крадучись принял это решение еще 14 марта, но обнародовать информацию о нем время наступило лишь несколько дней назад. Интересно, почему на заседании Верховного Суда отсутствовали представители Фонда госимущества?

Ради многомиллионных доходов (в прошлом году выручка достигла 2,7 млрд. гривен) явно будут употребляться все методы. Даже те, которые не выглядят абсолютно корректными с точки зрения закона. Рассмотрение дела о незаконности приватизации акций НЗФ будет продлено в Хозяйственном суде города Киева. Но пакет НЗФ, на который претендует Фонд госимущества, может сократиться из 50%+1 акции до 10%. Ожидается общее собрание акционеров, на которых будет рассматриваться вопрос увеличения уставного фонда предприятия в пять раз, – до 388,9 млн. гривен. Если называть вещи своими именами, в таком случае уставный фонд будет сознательно размыт.

Немного раньше в СМИ появилась информация о том, что Полтавский ГЗК предпринимателя и депутата от БЮТ Константина Жеваго потерял наибольшего украинского клиента. В “Миттал Стил – Кривой Рог” сообщили, что с 1 апреля прекратили закупать окатыш на этом предприятии и заключили договор на ежемесячные снабжения 95 тыс. тонн сырья с Северным ГЗК Рината Ахметова.

Случайно ли Arcelor Mittal отказался продолжать договор со своим прежним поставщиком, который считается одним из основных финансистов БЮТ, – в интересах главного “бизнес-столпа” Партии регионов? Есть ли аргументы в интересах такого решения сугубо экономическими?

По некоторым оценкам Полтавский ГЗК потеряет на всей этой истории $85–97 млн. в год.

В ход идут и менее утонченные и более традиционные для кучмизма средства. Тысячи предпринимателей с дрожанием вспоминают кучмовського руководителя ГНАУ Николая Яновича Азарова. Особенно бизнесмены-симпатики “не тех” политических сил.

Сегодня дело Азарова успешно продолжает Анатолий Брезвин. На одной из последних пресс-конференций главный налоговик правительства Януковича похвастался, что ГНАУ якобы разоблачила махинации с вывозом валюты, в котором был задействован Донецкий филиал Автокразбанка. Случайно ли “махинациями” якобы занималась структура, которую считают близкой к предприятиям ИСД (контролируют пропрезидентские предприниматели Виталий Гайдук и Сергей Тарута) и “Финансы и Кредит” (все тот же бютовец Константин Жеваго)? Случайно ли на днях Луганская ГНА отказала Алчевскому меткомбинату (всё тот же ИСД) в возмещении НДС на сумму 12,5 млн. грн.? Откуда эта выборочность ГНАУ?

И не теми ли кучмистскими привычками “селекции” бизнеса объясняются выводы ГНАУ о том, что самыми злосными “минимизаторами” прибылей в первом квартале текущего года стали четыре (из 313 проверенных!) компании, которые входит в группу “Приват”? Речь идет об упомянутых в отчете ГНАУ ООО “Компания “Технология”, ОАО «Баглейский коксохимзавод», ОАО «Днипрококс» и ОАО «Днепродзержинский коксохимзавод».

ГНАУ утверждает, что на протяжении квартала эти предприятия недоплатили более чем 238 млн. грн. ($47 млн.).

Политолог Вадим Карасев не исключаетполитических мотиваций заявления налоговой администрации. “Независимо от намерений налоговой, обвинение предприятий “Привата” выглядит как способ законодательного давления на группу, которая поддерживает представителей оппозиции”. Так что после возвращения кучмизма поддержка оппозиции может стоить бизнесу очень дорого. Десятки и сотни миллионов долларов.

В связи с явной реставрацией старого режима автора мучает один вопрос. В свое время Леониду Данииловичу хватило ума и здравого смысла не применять против мирных манифестантов оружия и спецсредств. Хватит ли этого ума его последователям и духовным детям?

Николай Писарчук