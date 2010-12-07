Тигипко раскрыл причину, почему Украина такая бедная

Вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО заявляет, что для него экономические преобразования в стране важнее политического рейтинга.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

«Я совершенно не беспокоюсь о своем (политическом - УНИАН) имидже. Я прекрасно знаю все исследования, сколько я получил на президентских выборах, я знаю, что у меня делается сегодня. Если бы я видел какую-то альтернативу для страны, я бы пошел это делать», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, реформы, которые инициирует действующая власть, дадут результат не сразу, а через определенное время, и именно тогда их надо будет оценивать.

«Но я просто понимаю как экономист, что здесь прямая связь проведения этих популярных или непопулярных реформ с пенсиями и заработными платами. Для меня это точка и аксиома. Это вопрос: смогу ли я каким-то образом объяснить и получить большую поддержку. Я скажу откровенно, редко кому в начале реформ удавалось (получить поддержку граждан – УНИАН)... Если бы была возможность проводить популярные реформы, и это дало бы результат - нет проблем. Но вопрос сейчас стоит так: или реформы или рейтинги», - заявил С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что справедливую оценку реформаторы обычно получают через некоторое время после проведения реформ.

«Всех этих реформаторов выносили. Потом им аплодировали через определенное время, давали должности. Но вначале надо набраться смелости – сделать шаги в отношении лучшей конкурентоспособности страны. Сделаем это дело – получим результат», - заявил С.ТИГИПКО.

В связи с этим он напомнил, что в свое время по собственному желанию покидал достаточно высокие государственные должности, и подчеркнул, что не пытался зарабатывать политический авторитет, критикуя власть, находясь в оппозиции.

«Я уходил из Минэкономики, с должности главы Нацбанка. Это не страшно. Страшно не сделать дело. Страшно опять сделать то, что мы делали 19 лет, – зарабатывали авторитет на оппозиции, на критике. Покритиковали - рейтинг раз и вырос. Пошли на выборы, получили свои дивиденды, а страна отстает, отстает и отстает. Пенсии ниже и ниже. Беднее нас только Молдова и Албания. Все страны движутся вперед, а мы все боимся за свой рейтинг», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, ситуация в ряде стран подтверждает, что проведение непопулярных реформ не означает потерю политического рейтинга. В качестве примера он привел Грецию, где социалисты провели непопулярные реформы и победили на парламентских выборах, Швецию, где правоцентристы увеличили пенсионный возраст и также одержали победу на парламентских выборах, Грузию, где были проведены, по словам С.ТИГИПКО, «не очень простые для населения» реформы, однако власть поддержали на местных выборах.

«Я тут поддерживаю журналистов, что очень важно объяснять, говорить и иметь настрой, чтобы улучшить ситуацию для людей. Сможем быстро провести все – сможем поднять пенсии, зарплату госсектору, в первую очередь, учителям и врачам, сможем улучшить инвестиционные условия для малого, среднего и крупного бизнеса. Я уверен, что в 2012 году результат может быть удовлетворительным для власти», - заявил С.ТИГИПКО.