Наливайченко поведал, когда в СБУ уничтожили досье на Могилевича

Досье на Семена МОГИЛЕВИЧА было уничтожено в Службе безопасности Украины в 2005 году, когда ведомством руководил Александр ТУРЧИНОВ.

Такую информацию в интервью изданию «Главред» подтвердил экс-председатель СБУ, председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«В конце мая 2006 года Президент ЮЩЕНКО, переведя меня в СБУ, сразу поставил задачу выяснить и доложить о связях МОГИЛЕВИЧА в украинском политикуме и бизнесе. Подтверждаю, что все документы, касавшиеся выведения из бюджета Украины миллиардных средств по теневым схемам, в которых принимали участие преступные группировки и к которым причастны МОГИЛЕВИЧ и ЕЭСУ с украинской стороны, были уничтожены еще в 2005 году», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На уточняющий вопрос журналиста о том, было ли это осуществлено при руководстве А.ТУРЧИНОВА, он ответил утвердительно.

В то же время В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что досье удалось восстановить на 70%.

«До конца 2008 года я лично отвечал за сотрудничество СБУ с разными иностранными спецслужбами, результатом которого стало восстановление на 70% документов в так называемом деле МОГИЛЕВИЧА», - сказал экс-председатель Службы безопасности.

Он также сообщил, что лично давал указание задержать С.МОГИЛЕВИЧА в случае пересечения им украинской границы.

«Наши иностранные партнеры также были готовы к таким действиям. Мы полностью понимали, что ключевым элементом в случае его задержания было бы выяснение дополнительных обстоятельств криминальных сделок в газовой сфере, к которым были причастны украинские чиновники. Он был неоценимым источником информации. Я уверен, что это понимали и в России, где в конечном итоге МОГИЛЕВИЧ и был арестован», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Кроме того, во время работы по восстановлению этого дела мы сумели предотвратить создание руководством правительства в конце 2008 года подконтрольного ему газового посредника в одном из кантонов Швейцарии», - добавил экс-председатель СБУ.

Как сообщал УНИАН, в докладе за апрель 2006 года посла США в Украине по итогам его встречи с на то время министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, который опубликован на Wikileaks и на сайте "Русский репортер", говорится, что Ю.ЛУЦЕНКО в 2006 году получал поручение от Генеральной прокуратуры арестовать ближайших соратников лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО – А.ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА в рамках расследования дела по уничтожению в СБУ «дела МОГИЛЕВИЧА».

«Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил послу 14 апреля, что генеральный прокурор приказал ему арестовать важных политиков из Блока Юлии Тимошенко Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА за нелегальное уничтожение документов Службы безопасности Украины, касавшихся январского газового договора с Россией и дела Семена МОГИЛЕВИЧА, фигуры, связанной с организованной преступностью», - отмечается в документах.