Тигипко: мы много еще плюсов наделаем

Вице-премьер Сергей Тигипко уверяет, что у него есть возможность нормально работать в нынешнем составе Кабинета министров.

"Говорить, что мне не дают это самое легкое. И я сегодня об этом не буду. Ибо есть возможность доказывать в правительстве те или иные моменты", - заявил он в эфире телеканала ICTV.

"И если ты не делаешь это, то в первую очередь спрашивай с себя, и не показывай на кого пальцем", - добавил чиновник.

Тигипко уверяет, что не намерен держаться за свой рейтинг.

"Если мы будем бояться делать шаги и мерить рейтинги свои, то могу сказать, что с такими руками и ногами, которые дрожат, никогда и ничего не сделаешь", - заявил он.

"Мы сделали налоговую реформу - это был плюс. Сейчас сделаем пенсионную реформу - это тоже будет плюс. Сейчас будет таможенный кодекс - это будет плюс. По строительству тоже будет плюс. Мы много еще таких плюсов наделаем", - уточнил вице-премьер.

Украинская правда