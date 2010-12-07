Тигипко: мы много еще плюсов наделаем
Вице-премьер говорит, с трясущимися ногами ничего не сделаешь
Вице-премьер Сергей Тигипко уверяет, что у него есть возможность нормально работать в нынешнем составе Кабинета министров.
"Говорить, что мне не дают это самое легкое. И я сегодня об этом не буду. Ибо есть возможность доказывать в правительстве те или иные моменты", - заявил он в эфире телеканала ICTV.
"И если ты не делаешь это, то в первую очередь спрашивай с себя, и не показывай на кого пальцем", - добавил чиновник.
Тигипко уверяет, что не намерен держаться за свой рейтинг.
"Если мы будем бояться делать шаги и мерить рейтинги свои, то могу сказать, что с такими руками и ногами, которые дрожат, никогда и ничего не сделаешь", - заявил он.
"Мы сделали налоговую реформу - это был плюс. Сейчас сделаем пенсионную реформу - это тоже будет плюс. Сейчас будет таможенный кодекс - это будет плюс. По строительству тоже будет плюс. Мы много еще таких плюсов наделаем", - уточнил вице-премьер.