Эксперты: этот вопрос волнует всех старших офицеров

Власть, готовя изменения к системе пенсионного обеспечения представителей силовых структур без учета мнения общественности, повторяет ошибку, как это произошло в случае с Налоговым кодексом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили эксперты вчера во время пресс-конференции в Киеве.

Говоря о ситуации вокруг возможного изменения условий пенсионного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины, ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова Алексей МЕЛЬНИК подчеркнул, что этот вопрос сейчас самый актуальный и волнует всех старших офицеров. Ведь, по его словам, на сегодняшний день они поставлены перед выбором: или сейчас уволиться и получить пенсию по действующему законодательству, или продолжить службу и получить хуже условия пенсионного обеспечения, например, из-за увеличения для них пенсионного возраста.

“Но самое главное, что механизм принятия решений в государстве новой властью является закрытым, без обсуждения с общественностью – как это мы видели с Налоговым кодексом, когда просто ставят перед фактом. Это создает негативный климат в воинских коллективах. Есть большая угроза, что большое количество лучших офицеров, хороших специалистов, которые могли бы еще служить, оставит ряды Вооруженных сил”, - заметил А.МЕЛЬНИК.

В то же время, директор информационно-консалтинговой компании “Defense Express” Сергей ЗГУРЕЦ выразил надежду, что в этом вопросе может сложиться определенный альянс представителей силовых структур и правоохранительных органов – Вооруженных сил, СБУ и МВД. По его мнению, власть не может не осознавать, что решение об ухудшении системы пенсионного обеспечения этим категориям граждан приведет к появлению “целой армии недовольных людей”.

“И в этом смысле принимать такое решение – как это хотели сделать с предпринимателями, которых можно было кинуть в случае с Налоговым кодексом, – то такой вариант с армией, Службой безопасности и милицией создает другие раздражители”, - объяснил эксперт.

По убеждению С.ЗГУРЦА, власть должна осознавать негативные последствия подобных решений и подойти к этому взвешенно, а не обнародовав по факту проработанное в кулуарах решение.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что правительство намерено в будущем рассмотреть вопрос отмены выхода на пенсию отдельных категорий в 35-40 лет. По его словам, эта норма должна остаться, например, для тех военных, которые служили в военных условиях. Но те, военные, которые прошли службу в обычных условиях, по мнению Н.АЗАРОВА, не должны выходить на пенсию в 35-40 лет.

В то же время, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сообщил, что законопроект о проведении первого этапа пенсионной реформы правительство планирует подготовить и подать в Верховную Раду до 10 декабря.