Эксперт: украинская армия к войне не готова

За 19 лет независимости Вооруженные силы Украины никогда не были приоритетом для руководства государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК на пресс-конференции в Киеве.

“За 19 лет независимости Вооруженные силы Украины никогда не были приоритетом развития для руководства государства... Проблема Вооруженных сил стала уже проблемой государства и общества”, - отметил эксперт.

По его оценке, Вооруженные силы, как институт сдерживания от внешней агрессии, являются на сегодня истощенными.

При этом В.БАДРАК отметил, что состояние Вооруженных сил в восприятии его обществом состоит из двух составляющих: это – морально-психологический дух, боевая подготовка, а также вопрос перевооружения, то есть наличия в армии новых систем вооружения и военной техники.

“Что касается первого, то здесь я мог бы поддержать определенный оптимизм, с которым сейчас военное руководство говорит о будущем. Что касается второго вопроса, то, к сожалению, состояние перевооружения сегодня находится на нулевом уровне. И за 19 лет украинская армия не получила ни одной системы вооружений, которая бы имела стратегическое значение для усиления обороноспособности. Эта ситуация стала чрезвычайной, требующей внимания и общества, и, конечно, высшего военно-политического руководства государства”, - отметил В.БАДРАК.

Эксперт также выразил мнение, что “к полномасштабной войне украинская армия не готова”. “К конфликту на одном оперативно-стратегическом направлении, думаю, что да. Но это будет зависеть от того, насколько волевыми окажутся командующие”, - резюмировал он.

В свою очередь директор информационно-консалтинговой компании “Defense Express” Сергей ЗГУРЕЦ отметил, что этот год принес Вооруженным силам Украины много неопределенности. В частности, по его словам, в связи с обретением Украиной внеблокового статуса на сегодня появилась неотложная необходимость во внедрении новых концептуальных документов, которых пока еще не существует. “Это новые Военная доктрина, Стратегия национальной безопасности и программа реформирования Вооруженных сил. Эти три документа, в действительности, поднимают все те вопросы, на которые нет ответов. Даже новое руководство Министерства обороны на эти вопросы, по моему мнению, само не способно дать адекватные объяснения”, - сказал эксперт.