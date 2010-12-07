Эксперт: украинская армия к войне не готова
Текущий год принес много неопределенности
За 19 лет независимости Вооруженные силы Украины никогда не были приоритетом для руководства государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК на пресс-конференции в Киеве.
“За 19 лет независимости Вооруженные силы Украины никогда не были приоритетом развития для руководства государства... Проблема Вооруженных сил стала уже проблемой государства и общества”, - отметил эксперт.
По его оценке, Вооруженные силы, как институт сдерживания от внешней агрессии, являются на сегодня истощенными.
При этом В.БАДРАК отметил, что состояние Вооруженных сил в восприятии его обществом состоит из двух составляющих: это – морально-психологический дух, боевая подготовка, а также вопрос перевооружения, то есть наличия в армии новых систем вооружения и военной техники.
“Что касается первого, то здесь я мог бы поддержать определенный оптимизм, с которым сейчас военное руководство говорит о будущем. Что касается второго вопроса, то, к сожалению, состояние перевооружения сегодня находится на нулевом уровне. И за 19 лет украинская армия не получила ни одной системы вооружений, которая бы имела стратегическое значение для усиления обороноспособности. Эта ситуация стала чрезвычайной, требующей внимания и общества, и, конечно, высшего военно-политического руководства государства”, - отметил В.БАДРАК.
Эксперт также выразил мнение, что “к полномасштабной войне украинская армия не готова”. “К конфликту на одном оперативно-стратегическом направлении, думаю, что да. Но это будет зависеть от того, насколько волевыми окажутся командующие”, - резюмировал он.
В свою очередь директор информационно-консалтинговой компании “Defense Express” Сергей ЗГУРЕЦ отметил, что этот год принес Вооруженным силам Украины много неопределенности. В частности, по его словам, в связи с обретением Украиной внеблокового статуса на сегодня появилась неотложная необходимость во внедрении новых концептуальных документов, которых пока еще не существует. “Это новые Военная доктрина, Стратегия национальной безопасности и программа реформирования Вооруженных сил. Эти три документа, в действительности, поднимают все те вопросы, на которые нет ответов. Даже новое руководство Министерства обороны на эти вопросы, по моему мнению, само не способно дать адекватные объяснения”, - сказал эксперт.