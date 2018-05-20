Разгон Майдана: регионалы таки научились манипулировать

Не связано ли единодушное провозглашение победы Майдана с благополучным разрешением проблемы защиты от азаровского произвола «базарных старушек» с широкими бизнес-интересами?..

Сказка про доброго царя, злых бояр и страждущий народ

Дебют правящей партии в жанре «уличной интриги» и манипуляции, при том что именно ПР, согласно распространенному мнению, следует считать наиболее склонной к грубым, силовым методам и наименее обучаемой «новым трюкам» политсилой, вышел на диво удачным. Проблему Майдана-2 разрулили не то чтобы изящно и талантливо, но технологично. Точно выбрали время контрудара и в полной мере использовали ошибки митингующих предпринимателей. А оставшуюся еще со времен премьерства Тимошенко заготовку – миф о доброй и могущественной силе «наверху», способной движением мизинца задарма решить все проблемы страждущего, до нее надо только докричаться, - прокрутили просто блестяще. Да еще и политических оппонентов заставили лить воду на свою мельницу заявлениями о вырванной у власти крупной победе предпринимательского Майдана. При всем принципиальном неприятии манипулятивных методов, снимаю шляпу.

По идее, подозрения, что Украину опять в чем-то надурили, должна бы вызывать даже известная всей стране цепочка событий. Злые бояре из правительства без ведома доброго царя пишут «грабительский» Налоговый кодекс. Зоркая Берегиня из оппозиции раскрывает коварный план и объясняет людям весь ужас происходящего. Трудовой предпринимательский люд выходит на улицы и выкатывает царю челобитную с просьбой защитить их права. Но пока царь ездит по загранкомандировкам, бояре успевают стакнуться с предавшими интересы народа депутатами. Дума под куполом принимает возмутительный закон, надеясь, что царь подмахнет его не глядя. Однако вернувшийся в страну самодержец из окна авто замечает протестующих и тащит своего первого боярина разбираться, что же там случилось. А узнав, что малый бизнес хотят попросту ограбить, стучит кулаком по столу, написанный за его спиной кодекс запрещает и сам садится его переделывать. Дума, перепуганная тем, что царь поймал ее на «игнорировании закрепленных в Конституции принципов» и «нарушении гарантированных прав» граждан, в полчаса, не читая и не обсуждая, принимает написанные самодержцем 25 страниц поправок. Майдан «встречает» это событие в спешном порядке непонятно где раздобытым фейерверком и в подавляющем большинстве расходится. Оставшийся мусор вроде брошенных палаток коммунальщики убирают под присмотром «Беркута», наверное, чтобы не халтурили и качественно вычистили площадку под установку елки. Народ в радости. Оппозиция рада за народ. Царь в гневе, и обещает повыгонять всех виноватых. Первый боярин в эфире ток-шоу выглядит так, будто ему уже велели освободить кресло, уверяет, что скандальный кодекс и сам почти что не читал, а писала его весьма многочисленная группа товарищей, мол, с поиском стрелочников – никаких проблем...

Принять это все как должное можно. Но только если не задумываться, как же получилось, что два первых лица государства – лидеры не просто одной команды, а и одной партии, не ведают о том, что творит другой. Премьер при этом не проверяет, что понаписывали «реформаторы» из его же правительства, а нардепы президентской фракции, что обеспечивают, простите за каламбур, большинство голосов парламентского большинства, голосуют за документ, даже не пытаясь разобраться в содержании. Автоматически возникает вопрос о компетентности властной верхушки. Собственно, не в первый раз. Раньше аналогичные вопросы пытались задавать во время президентства Ющенко и премьерства Тимошенко, но и тогда, и сейчас они остаются без ответа.

Защита любого бизнеса, но только не малого

Теперь что касается содержимого собственно продукта, в муках рожденного Кабмином и парламентом в принудительном соавторстве с предпринимательским Майданом и президентом. Называть это эффективной защитой интересов именно малого бизнеса может только тот, кто документа в глаза не видел.

Вот лишь несколько пунктов из принятых Верховной Радой предложений Виктора Януковича. Установить, что плательщики единого налога не должны платить такие налоги и сборы как земельный налог (кроме земельного налога на участки, которые не используются для ведения предпринимательской деятельности), плата за пользование недрами, сбор за специальное использование воды, сбор за специальное использование лесных ресурсов… Также президента возмутило предусмотренное кодексом Азарова 40-процентное повышение рентной платы за добываемый в Украине газ. И то, что налоговая может через суд требовать «заморозки» счетов налогоплательщика (любого, не только единоналожников) в случае, если он отказывается пустить налоговиков с проверкой. Все это отменили. И к тому же вернули норму, которая обязывает налоговую письменно уведомлять предпринимателя (не важно, малого, или крупного олигарха) за 10 дней о грядущей проверке его бизнеса.

Помнится, на одном из «антикодексных» митингов Юлия Тимошенко со слезой в голосе живописала образ бабушки, которая торгует носочками на рынке по причине нищенской пенсии и которую власть хочет лишить последнего. Это с одной стороны. А с другой – по какой-то причине ни один из нардепов-бютовцев, возмущаясь самыми разными аспектами принятия Налогового кодекса – от нарушения регламента ВР до игнорирования своего мнения, – ни словом не обмолвился о явно неадекватном масштабе защиты интересов этой шустрой бабульки. Оказывается, она и носками торгует, и сельское хозяйство в промышленных масштабах ведет, и полезные ископаемые добывает, и газ качает, и стоки в реку сбрасывает, да еще и лес валит и эшелонами на продажу гонит. А если перечисленного кому-то мало, так боевая пенсионерка еще и может не пустить проверку из налоговой на свою территорию. И за это ее – бабульку – наказывать ни в коем случае не следует, потому как президент справедливо указал, что если налоговая попробует через суд лишить старушку доступа к трудовым деньгам, только потому, что она кого-то там куда-то не пустила, это будет нарушением старушкиных конституционных прав и презумпции невиновности.

Интересно, сколько в Украине пенсионерок, нуждающихся в настолько глобальной защите от произвола налоговой? С ходу на ум приходят три особы, но каждой из них до пенсии еще лет по пять. А уж требование за 10 дней сообщать о налоговой проверке вызывает устойчивые ассоциации с историей несостоявшегося обыска у секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Когда представители прокуратуры с неделю это событие в СМИ анонсировали… нет, мол еще ордер не получили, но как получим, придем искать такие документы (перечень прилагается). Вот ордер уже в процессе получения, придем – заодно поищем нечто, связанное с такими делами (перечень прилагается). Вот уже почти идем, сейчас бумаги дооформляем… А потом честно признались, что в обыске смысла уже никакого нет. Если что-то и было, понятное дело, уже сплыло.

Ошибки и уроки

Итак, возникает еще два вопроса: не связано ли единодушное провозглашение победы Майдана (представителями как оппозиции, так и власти) с благополучным разрешением проблемы защиты от азаровского произвола большинства «старушек» со слишком уж широкими бизнес-интересами? И не был ли отказ части бютовцев голосовать за поправки Януковича вызван тем, что не весь «малый бизнес» успел эффективно отстоять свои права на переговорах власти с предпринимателями?

Однако не следует сваливать всю тяжесть вины на оппозицию. Не было бы просчетов Майдана, регионалы не сумели бы настолько эффективно выкрутиться из неприятной ситуации. Да и сказку про доброго царя, так красиво разыграть не удалось бы.

О такой ошибке, как слишком много центров руководства Майданом, уже написали многие СМИ, незачем повторяться. Отметим только, что принцип «разделяй и властвуй» власть применила умело. Несогласованность требований и смешение экономических с политическими, разумеется, предоставили властям прекрасную возможность сортировать претензии по принципу хотим - не хотим, или дадим – не дадим. «Ненужное» - просто объявлять политикой, которую протестующие непонятно зачем тащат в экономические переговоры.

Но, пожалуй, основная ошибка предпринимательского Майдана – молчаливое согласие его участников с тем, что акция, которая начиналась как публичная, в итоге вылилась в тайные переговоры. Окончательный, согласованный Майданом список требований не был опубликован. Да и был ли он? Если в прессе и проскальзывали некие пункты, то в общих словах, и понять, скажем, сколько же хотят платить предприниматели, бизнес каких размеров считают малым, а каких – средним, какие виды учета рассматривают как не слишком обременительные для себя и т.д., было совершенно невозможно. А раз так, то невозможно и сравнить содержание поправок Януковича с требованиями Майдана. Следовательно, есть только один критерий оценки – по мнению правящей коалиции, подавляющее большинство участников акции остались довольны качеством исполнения их требований. Что остается? Только радоваться.

Собственно, радуют пока лишь два пункта. Во-первых люди, которых политики долгое время считали неспособными (или не готовыми) к массовым выступлениям, продемонстрировали, что за свои права будут бороться. Пускай пока это и неуклюже выходит. Во-вторых, оказалось, что регионалы в принципе способны обучаться. А значит, шевелиться и работать над собой придется и их противникам, кем бы они ни были. И ведь это – не последняя реформа. За Трудовой кодекс еще и не брались, да и не только за него. Начинается большая игра, в которой Украина или вымрет, или наконец научится думать самостоятельно и требовать конкретных вещей, а не только надеяться на добрую тетю, которая придет и всем хорошо сделает. А там глядишь, и гражданское общество построим. Чем черт не шутит.

Елена Перегуда