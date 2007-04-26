Судьи КС прекратили производство по делу о конституционности Указа Президента

Судьи Конституционного Суда Украины прекратили производство по конституционному представлению 53 народных депутатов относительно конституционности Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины пятого созыва от 2 апреля в 2007 г.

Об этом заявил народный депутат от “Нашей Украины” Руслан КНЯЗЕВИЧ в эфире “1+1”.

По его информации, сегодня состоялось закрытое заседание КС, на котором 17 из 17 присутствующих на заседании судей проголосовали за прекращение производства по этому делу, и завтра в 10.00, насколько известно Р.КНЯЗЕВИЧУ, это решение будет обнародовано.

Кроме того, он заявил, что, по его информации, завтра все члены ЦИК, которые были на больничном, выйдут на работу.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

Представитель Президента в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ считает, что КС не имеет оснований для продолжения рассмотрения первого указа Президента о роспуске парламента (от 2 апреля), поскольку, в соответствии с первым пунктом указа Президента от 26 апреля, отменяется указ Президента от 2 апреля.