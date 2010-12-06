Януковичу сооружают вертолетную площадку на 10-метровых колоннах

Строительство вертолетной площадки возле Верховной Рады Украины в Киеве планируют закончить уже в марте-апреле следующего года.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№272) со ссылкой на главу компании-застройщика «Основа-Солсиф» Юрия КАРПЕНКО.

"Чтобы не спиливать лишних деревьев, принято решение поднять вертолетную площадку на 10 метров вверх, - она будет размещена на колоннах. Под площадкой будет здание инженерной инфраструктуры и транспорта - диспетчерское управление, зона подъезда", - сказал Ю.КАРПЕНКО.

В то же время, по его словам, конкретного макета еще нет, и строители делают только фундамент.

По информации издания, работы на площадке не останавливаются и в выходные. Уже просматривается прямоугольная форма площадки, расчитанной на 4-5 вертолетов.

Один из рабочих компании-застройщика сообщил, что, скорее всего, под площадкой разместят паркинг для автомобилей.

"Думали, что к концу декабря управимся, но у нашего начальства планы изменились. Сначала ведь планировали, что здесь будет только площадка. Но пока технику, которая забивает сваи на 32 метра, не забирают. Это значит, что здесь, кроме площадки, будет еще один объект. Вероятно, паркинг", - сказал он.

Кроме того, по информации рабочего, якобы запланировано строительство моста, с помощью которого машины сразу будут выезжать с площадки в район Мариинского дворца и не создавать заторов: «У нас говорят, что отсюда наверх, через Парковую дорогу, думают "кинуть" мост, чтобы автомобили не кружили по городу, а сразу выезжали с площадки наверх в район Мариинского дворца».

Вместе с тем, отмечает газета, по словам руководства строительства, мост пока не входит в планы.

Предусмотрено, что на "президентской" вертолетной площадке будут парковаться также вертолеты МЧС и санитарной авиации.

Издание также ссылается на слова специалиста одной из украинских стройкомпаний, что такие объекты, размещенные на высоких опорах, для Украины в диковинку: «Подобные площадки есть в Москве. Но в высоту они до 5 метров и якобы находятся в распоряжении российского правительства, армии и ФСБ. То, что у нас «замахнулись» на 10 метров, говорит о том, что приземляться там будут нетяжелые вертолеты».