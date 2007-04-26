Турчинов: Ющенко сделал гуманный шаг к непутевым политикам

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что, издав новый указ о досрочных выборах Верховной Рады Украины, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “сделал гуманный шаг, ведь возможность провести выборы была и 27 мая. Но Президент решил все же дать возможность тем, кто из политических или других соображений занял опасную позицию, стать участником избирательного процесса”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал в интервью журналистам.

По его словам, Президент как гарант Конституции выполнил все пожелания «регионалов», социалистов и коммунистов. «Они просили, чтобы Верховную Раду распустили на основании 90 ст. Конституции, и эта статья была положена в основу роспуска парламента, то есть все прихоти коммунистов, социалистов были выполнены», - объяснил А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, он назвал «бредом» заявления отдельных политиков о возможном импичменте Президента. «Никаких оснований под этим нет, кроме очередного пиар-акта непутевых, и, я считаю, обанкротившихся политиков”, - сказал А.ТУРЧИНОВ. По его убеждению, “Президент работает в пределах Конституции, в пределах закона, и этот дешевый PR рассчитан на средства массовой информации”.

А.ТУРЧИНОВ в который раз отметил, что Верховная Рада сможет начать работать «только после того, как ЦИК утвердит результаты выборов». «До этого времени существует только статус некоторых народных депутатов, это не распространяется на Верховную Раду, которая досрочно прекратила свои полномочия», - добавил он.

«Что касается государственных чиновников, которые не выполняют указ Президента, то это преступление, которое подпадает под Уголовный кодекс Украины. И в пределах этого кодекса им нужно будет уже отчитываться не перед избирателями, а перед следователями и судом», - отметил А.ТУРЧИНОВ.