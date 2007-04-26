В Партии регионов настаивают, чтобы Конституционный суд шел до конца

Партия регионов будет настаивать на принятии Конституционным Судом любого решения относительно указа Президента о роспуске парламента, которым она будет следовать.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов в ответ «на заявление лидера БЮТ Юлии Тимошенко о том, что Конституционный Суд не может принять решение по Указу Президента, поскольку тот уже отменен другим Указом».

«К огромному сожалению Юлии Владимировны, для Конституционного Суда не существует процедурных норм, обычных для судов общей юрисдикции. И поэтому Партия регионов будет настаивать на принятии любого решения КС, которым она будет следовать. Наши лидеры обещали это публично - и не собираются отступать от своих обещаний», подчеркивается в заявлении.

По словам авторов заявления, «сегодняшнее поведение оппозиции говорит о том, что она очень боится, что Конституционный Суд - а это самая высшая судебная инстанция - все-таки вынесет решение, и этот страх лидеры оппозиции хотят заглушить громкими заявлениями».