Запустит ли повторный Указ Президента досрочные выборы?

Способен ли повторный указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, снизить политическую напряженность? Снимает ли он вопросы относительно легитимности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады? Какие политические сценарии возможны дальше? Эти вопросы УНИАН задал экспертам.

Александр Барабаш, народный депутат первого созыва, бывший председатель Ассоциации народных депутатов:

ПРЕЗИДЕНТ ИСПОЛЬЗОВАЛ БУКВУ КОНСТИТУЦИИ, НО В ДОСТАТОЧНО ИЗДЕВАТЕЛЬСКОЙ ФОРМЕ

Указ Президента, конечно, был неожиданным, но достаточно прогнозируемым. Потому что ситуация в Конституционном суде зашла для Президента в глухой угол. Работа КС чрезмерно политизировалась, атмосфера в нем совершенно не соответствовала тому, как надо рассматривать дела в такой инстанции. Доходило до оскорбления судей со стороны участников процесса, обмены неприятными репликами и проявлений личной неприязни между судьями. Было очевидно, что суд не способен на правовое решение, которому бы поверили как участники процесса, так и население. И поэтому Президент в этой ситуации мог ожидать, что по политическим мотивам решение суда будет не в его пользу.

Если выборам должны предшествовать полных 60 дней подготовки, то их чисто технологически нужно объявлять в среду, тогда у участников избирательного процесса есть полных 60 дней (до воскресенья). Один из упреков к прошлому указу заключался в том, что он был издан за 54 дня до выборов, и многие из участников не могли выдвинуть своих кандидатов в окружные избирательные комиссии. Объявление выборов в среду снимает эти претензии и дает участникам полных 60 дней для реализации процедур. Этот указ учел все претензии, которые предъявляли к его «предшественнику» его противники в Конституционном суде. Напомню: суть дискуссии там свелась к тому – должен ли действовать Президент строго по букве закона или он может задействовать свои полномочия, пользуясь Конституцией в целом.

Сторона Верховной Рады настаивала, что Президент имеет право действовать только по букве Конституции.

Президент с определенным изяществом представил новый указ, где теперь есть соответствие букве. Дух этой ссылки вызывает сомнения, но зато есть буква, как того хотела Верховная Рада. Президент сослался на статью 90, часть первую относительно нарушения порядка формирования коалиция. И если зайдет речь о рассмотрении этого указа в Конституционном суде, то представителям противников указа придется полностью изменить свою аргументацию.

Президент использовал букву Конституции, но в достаточно издевательской форме. Производство в суде по первому указу в Конституционном суде должно быть прекращено. Потому что нет предмета рассмотрения. И если рассмотрение будет проходить снова, то все должно начинаться с нуля, с нового представления, со сбора подписей, подготовки. И совсем не обязательно, что в суде все повторится, как и при первом рассмотрении, и что будут тот же судья-докладчик, те же представители сторон. Все будет по-новому, потому что в указе новые аргументы.

Возможно ли проведение выборов по новому указу? Мне кажется, что добавление шести дней дает больше технологических возможностей, к тому же многие партии потренировались в исполнение отдельных процедур, предусмотренных законом (в частности, предложение кандидатур в окружные избирательные комиссии, выдвижение списков и так далее). И они в эти сроки могут уложиться. Конечно, законодательная база для досрочных выборов не идеальна, практически невозможно провести выборы без сучка и задоринки.

Хотя, если руководствоваться верховенством права народа на выборы, то любой суд заставит и ЦВК, и другие комиссии провести выборы. И их можно будет провести «через колено», так же, как проводился референдум 2000 года. И ЦВК придется заполнять пробелы в законодательстве своими постановлениями, хотя сегодня наибольшей проблемой является неурегулированность большинства сроков проведения отдельных процедур, порядок формирования окружных и участковых комиссий, порядок финансирования, обеспечения списками избирателей. Повторяю, все эти пробелы ЦВК может заполнить своим постановлениями, руководствуясь здравым смыслом. Это не приведет к признанию выборов недействительными, хотя создаст очень большие сложности, правовую неразбериху, массу судебных исков. Выборы будут не такими честными, как в 2006 году, но в принципе их провести можно.

Ход, который сделал Президент, – сильный. Хотя, возможно, не совсем этичный по отношению к Конституционному суду. Суд так старался, целый месяц рассматривал это дело, в результате все оказалось впустую. Однако, с точки зрения политической тактики, где этика отходит на десятый план, ход очень удачный. Он показывает, что у Президента есть ходы и козыри, а коалиции осталось понять, что нужно идти на компромисс, договариваться и прекращать хаос в стране.

Михаил Сирота, народный депутат предыдущих созывов, один из соавторов Конституции 1996 года:

УКАЗ НЕ СНИЖАЕТ НАПРЯЖЕННОСТЬ, А ПОДОГРЕВАЕТ ЕЕ

В данных политических условиях ни один политик не может комментировать конституционность или неконституционность президентского указа. Поляризация мнения может только навредить ситуации. С другой стороны, анализируя указ Президента, я соглашаюсь, что выборы 27 мая не могли быть проведены из-за того, что Кабмин и ЦВК не могли обеспечить проведение выборов. Причины, которые помешали это сделать упомянутым институциям, не исчезли, а проявились более остро. И откуда взяться уверенности, что выборы пройдут 24 июня? Ведь ничего в стране не изменилось, только усугубилось.

Я мало верю, что выборы пройдут 24 июня. Но при этом, очевидно, что в таком состоянии, в каком пребывают и Верховная Рада, Кабмин, и институт президентства, мы не сможем прожить до 2011 года. Понятно, что досрочные выборы – объективная необходимость, и их не избежать. Но как я уже упоминал, я не верю, что их проведение улучшит ситуацию. При победе коалиции ничего не изменится, при победе оппозиции – представители нынешней коалиции, пользуясь методами своих противников, будут также препятствовать работе парламента, поддавать сомнению решения судебной власти, и процесс парализации ситуации в Украине будет продолжен. Подчеркиваю, если нынешние элиты не хотят бесславно сойти с политической арены, им надо договариваться, ужимая свои амбиции и интересы. Пока, если судить по первой реакции политиков, указ не только не снижает напряженности, но наоборот – подогревает ее.

Кабмин говорит: вот есть постановление, которое запрещает финансировать выборы. Кому подчиняться? Нужно решение Конституционного суда. Дальше… Болезнь членов ЦВК была «вирусной», и этот политический вирус не пропал, они по-прежнему будут «болеть». Ни ЦВК, ни Кабмин не смогут обеспечить выборов. Вопросы остаются, подняться над своими интересами ни Президент, ни премьер не в состоянии, а поэтому не смогут и договориться.

Дмитрий Выдрин, народный депутат, БЮТ:

ПРЕЗИДЕНТ У НАС МАЧО, КАБМИН ТОЖЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ МАЧО, И ОНИ ГОТОВЫ СТОЯТЬ ДО КОНЦА

Этот указ не снимет напряженности общества, он уже обострил силу и потенциал противостояния. Кабмин четко заявлял позицию: финансирование выборов будет открыто после решения суда. А поскольку Президент у нас мачо, то и кабмин у нас тоже коллективный мачо, и они готовы стоять до последнего, а финансирования, видимо, не будет открыто до решения Конституционного суда.

Скорее всего, последует усиление эскалации. В авиационной технике есть термин «флаттер». Это когда самолет начинает вибрировать, и если вибрацию не остановить, то она переходить в судороги материала, начинают отваливаться конструкции, обшивка, крылья. И мы находимся в начале политической флаттерной реакции, политикум вошел в резонанс, и нет ни одного хорошего пилота, способного остановить эту реакцию. Мы увидим много неприятных вещей и на улицах, и в кабинет, и мне трудно сказать, кто победит.

Маша Мищенко