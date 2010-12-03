Янукович добавил депутатов от оппозиции в Рабочую группу по выборам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 1070/2010 “Об изменениях в составе Рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства о выборах”.

Текст документа обнародован на сайте главы государства.

Этим указом для частичного изменения статьи 3 Указа Президента Украины от 2 ноября 2010 года № 1004 "О Рабочей группе по вопросам совершенствования законодательства о выборах" в состав Рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства о выборах введен Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления; Руслан КНЯЗЕВИЧ, народный депутат Украины; Сергей МИЩЕНКО, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики; Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления и Валерий ПИСАРЕНКО, народный депутат Украины.