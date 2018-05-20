Профессор Степовик: Кирилл приезжает в Украину пропагандировать российский шовинизм
Украинцы всегда отмечались кротостью. Но когда им начинают наступать на все мозоли, они могут ответить так, как ответили во времена той же Гайдаматчины, Хмельниччины, УНР, УПА...
Украинцы всегда отмечались кротостью. Но когда им начинают наступать на все мозоли, они могут ответить так, как ответили во времена той же Гайдаматчины, Хмельниччины, УНР, УПА... Дмитрий Степовик – доктор богословских наук и философии, ведущий сотрудник Института искусствоведения, фольклоризма и этнологии имени Максима Рыльского НАНУ, профессор истории искусства Киевской духовной академии. В интервью УНИАН Дмитрий Власович рассказал, почему предстоятель Российской православной церкви Кирилл так зачастил в Украину и когда ожидать создания украинской поместной церкви.
ПОЧЕМУ АЛЕКСЕЙ ІІ НЕ ПРИЕЗЖАЛ В УКРАИНУ Дмитрий Власович, патриарх московский и всея Руси Алексий II побывал в Украине лишь дважды. Его преемник, предстоятель РПЦ Кирилл приезжал в Киев уже четыре раза. Чем вызвана такая заинтересованность нынешнего российского патриарха Украиной?
Дмитрий Власович, патриарх московский и всея Руси Алексий II побывал в Украине лишь дважды. Его преемник, предстоятель РПЦ Кирилл приезжал в Киев уже четыре раза. Чем вызвана такая заинтересованность нынешнего российского патриарха Украиной?Алексий II Ридигер так редко был в Украине, потому что он был довольно больной, старый. Но это все же не основная причина.
В 1990 году, когда он впервые приехал и хотел доказать нам, что мы - часть российского народа (я не знаю, почему он – эстонский еврей – вдруг решил сделать нас частью российского народа), ему устроили тут большую обструкцию, едва пустили в Софиевский собор, но он как-то с черного хода пробрался...
Второй раз он приехал уже перед своим уходом в вечность. Это было празднование 1020-й годовщины Крещения Руси – Украины. Почему-то наше политическое руководство тогда решило, что наше Крещение должны отмечать чужие патриархи. А нашим было запрещено принимать участие. В частности греко-католической церкви, автокефальной церкви и церкви Киевского патриархата. А Вселенский патриарх Константинопольский и Российский в Киеве правили балл вместе с нашими правительственными чиновниками.
Что касается второго патриарха – Кирилла – он моложе, но тоже больной.
Почему? Он же даже в космос собирается лететь... Он - старый человек, он седой, а такие люди никогда не бывают гренадерского здоровья, значит, болезни у него какие-то есть.
А вообще-то я имел в виду, что у него проблемы с психическим здоровьем. Будучи серьезным человеком, патриархом великой церкви, выдавать такие авантюрные новости, что он хочет в другом государстве иметь свою резиденцию (в нашей Лавре), хочет лететь в космос...
Когда его избрали патриархом, у него уже “от радости в зобу дыханье сперло”, он хочет мыслить глобальными процессами, хочет посмотреть на земной шар из космоса, быть православным Папой Римским. Он может объявить себя кем угодно, и императором пекинским, бухарестским и варшавским, пусть говорит что угодно, становится великим, но великим без Украины.
Кирилл приезжает сюда в Украину, делегированный Кремлем. Это же традиция Российской церкви быть спикером раньше царей, великих князей, императоров, потом генсеков и теперь президентов и премьеров. Менялась власть, но суть российского империализма и шовинизма не меняется.
Он приехал сюда с той же целью, с которой приезжал Алексий II. Кирилл (Гундяев) приезжает пропагандировать российский шовинизм и империализм в новой бумажной обложке под видом “Русского мира”, к которому он отнес не только славянские государства, такие, как Украина и Беларусь, а почему-то и Молдову, хоть это народ романской группы. Ему очевидно самому не ясно, что подразумевается под “русским миром”. Если речь идет о том, что люди разговаривают по-русски, так, скажем, на английском языке сегодня говорит целый мир, следовательно, архиепископ Кентерберийский, глава англиканской церкви, должен сказать, что вся Европа и Америка, где говорят по-английски, – это английский мир. Логики тут нет никакой.
Конечно, все это завернуто в благочестивые разговоры о единстве веры, что православие одно. И здесь он, как православный иерарх, должен был бы знать, что есть большая разница в каноническом праве между католической церковью, которая является церковью монархической, там есть один предстоятель - Папа Римский, и православием, где есть принцип поместности, заложенный в священном писании. В частности, в первых главах последней книги Библии “Откровение Ивана Богослова”, все ее знают под названием “Апокалипсис”, есть послание ангела семи церквям Малой Азии. И нигде не написано, чтобы эти церкви зависели одна от другой или чтобы одна церковь давала право на существование, автокефалию, независимость другой.
В так называемых апостольских правилах зафиксировано, что каждый народ знает своего первого епископа. Где есть предстоятель церкви, там есть церковь независимая. Они могут общаться в молитвенном отношении с другими церквями, но не должны выполнять волю или подлежать другой церкви.
В то же время Гундяев придумал правило, которое, в сущности, является не православным, а католическим. Он считает, что Московский патриархат должен давать право другим церквям на существование. Это - выдумка, причем еретическая.
По традиции в православии, документ о признании церкви предоставляет Константинопольский патриархат. Потому что это одна из поместных церквей мирового православного сообщества. И то это не является обязательным. Потому все церкви Балканского полуострова – сербская, болгарская, греческая, кипрская и другие – сами провозгласили свою независимость, хотя была борьба, и Константинополь их долгое время не признавал. Как 141 год не признавал независимости Московской церкви. Но в конце XVI века тогдашнего Константинопольского патриарха заманили в Москву и откуда не выпускали, пока он не дал им права на независимое существование. Он дал. И с того времени они считают, что уже Москва должна давать такие ярлыки, которые на греческом называются “томосы”.
С тех пор, как Украина стала независимым государством, в ней должна быть независимая церковь. Это подтверждается 34-м апостольским правилом: каждая независимая церковь должна знать своего первого епископа. У нас первым епископом в православии является Святейший патриарх Киевский и всея Руси – Украины. Их за годы независимости было три: Мстислав (Скрипник), Владимир (Романюк) и нынешний Филарет (Денисенко).
Но это не устраивает Кремль и, соответственно, его спикера по церковной линии Гундяева, потому он зачастил сюда. Но с чем он приезжал, с тем и уехал – он своей цели не добился и задания Кремля пока еще не выполнил. Но он предпринимает шаги. Даже заявил, что хочет изменить свой титул: быть не Московским патриархом и всея Руси, то есть РФ, а Московским и Киевским патриархом всея Руси. Ни с государственнической, ни с канонической, ни с православной, ни с христианской точки зрения он не прав.
КОГДА ГОВОРЯТ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЦЕРКВЕЙ, ТО ХОТЯТ НЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, А ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕБЕ Даже в окружении патриарха говорят, что украинская поместная церковь – это вопрос времени. Как вы считаете, сколько нужно времени на объединение?
Даже в окружении патриарха говорят, что украинская поместная церковь – это вопрос времени. Как вы считаете, сколько нужно времени на объединение?Они правильно говорят, что для этого нужно время.
Как уже говорил, Российская церковь не признавалась 141 год. С украинской церковью будет по-другому.
Сколько Господь захочет дать нам испытаний и проверить нашу стойкость как отдельной автокефальной независимой поместной церкви, знает только он один. Но я на сто процентов убежден, что это произойдет. И верю, что это будет скоро. Сейчас все политические, экономические, церковные события развиваются в ускоренном темпе. Думаю, признание может быть достаточно быстро – при жизни нынешнего поколения среднего возраста.
Невзирая на формальную отделенность государства от церкви, сейчас можно наблюдать тенденцию сближения церковной и политической верхушки. Каковы последствия такого сближения? Я слабо верю в то, что на верхах можно о чем-то договориться. Тут действует греховность людей, даже одетых в митрополичьи, архиепископские или епископские ризы с митрой на голове. Отрицая свою причастность к гордыне (это - большой грех, и он идет от дьявола) они где-то тайно его имеют, и когда говорят об объединении, то добиваются не объединения, а присоединения к себе.
У нас есть автокефальная церковь которая имеет своего предстоятеля Мефодия Кудрякова. Церкви Киевского патриархата и автокефальная – одного направления. Они декларируют свою демократическую линию, свою независимость, но когда дошло дело до объединения, они захотели кадровых изменений, захотели в верхушку, хотя их намного меньше чем КП, в 5-6 раз по числу епархий, парафий, священников, диаконов. Им обещают сохранение тех же мест. Но им не нравится Филарет. Хочу другого. Но и другой может не понравиться. Они себя видят во главе.
Московский патриархат постоянно отмечает, что они канонические, а мы - неканонические, потому должны каяться и присоединяться.
Приезжал к нам Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей. И они зондировали через Администрацию президента, как настроен Киевский патриарх. Были даже предложения отречься патриаршего управления и стать митрополией, зависимой от Константинополя, а тогда они будут думать, когда нам дать независимость. Когда мы спросили, сколько они будут думать, то они не дали ответа. Может, год, два, может, десять или больше. Так мы сказали: мы готовы пойти на такой хирургический шаг, но чтобы на протяжении календарного года получить независимость, и тогда мы снова вернемся к патриаршему управлению. Они не согласились.
Потому я не очень верю в возможность договоренности на верхах. В этих договарах есть пестование каких-то личных интересов у церквей, которые окружают Украину.
Недавно в РФ приняли закон о церковной реституции. Частично собственность церквам возвращают и в Украине, хотя это законодательно не закреплено. Взять ту же ситуацию с Лаврой, откуда сейчас выселяют музеи. К чему приведет этот процесс? Этого не нужно. Это провокация, хотя во многих странах недвижимое имущество, храмы, церковные дома, епископские резиденции являются собственностью церкви.
Недавно в Софии Киевской состоялся украинско-французский семинар. Я принимал в нем участие. Там, в частности, было двое докладчиков – квалифицированные французские чиновники, которые занимаются имущественными вопросами: что принадлежит церкви, а что французскому государству.
Франция – демократическая страна с давними традициями. Практически все самые ценные храмы, в том числе Собор Парижской Богоматери, старинные соборы в Шартре, в Реймсе и другие, построенные еще в средние века, – являются собственностью Французского государства, но даются в пожизненное пользование церкви, при условии сохранения архитектуры и всего искусства, витражей, скульптур. С одной стороны, церковь полностью распоряжается этим собором. Но с другой, знает, что это - государственная собственность и повреждать, сносить или делать какие-то перестройки она не может.
У нас есть такой же опыт. Целый ряд церквей, построенных еще при Киевской Руси, в Чернигове, Киеве являются национальными заповедниками. Та же Лавра, София – достопримечательности мирового искусства ЮНЕСКО. И эти французы говорят, когда это будет полностью передано церкви, то церковь там будет вести себя, как слон в посудной лавке.
А этого добивается МП, который сегодня завладел Нижней Лаврой и хочет достичь того же в Верхней Лавре, выселив оттуда многочисленные музеи с десятками тысяч экспонатов. Если начнутся выселения, это закончится Национальной исторической библиотекой, где хранятся миллионы томов чрезвычайно ценной литературы. Это будет их собственность и они в любое время могут выбросить эти книги на улицу.
Недавно историк Станислав Кульчицкий побывал в России на записи нового исторического телевизионного шоу, где опять ведется пропаганда: если Украина без России – значит, она против России. Некоторые украинские СМИ прибегают к контрпропаганде, появляются материалы, которые в России трактуют как русофобские. Как правильно выстраивать политику, чтобы россияне, которые проживают в Украине, не мечтали о воскрешении умершего Советского Союза, а чувствовали себя украинцами?Россияне, которые живут в Украине, могут думать о чем угодно, даже о переселении на Луну...
Но их не так мало...Сколько бы их не было – они не являются большинством. Титульная нация – украинцы. И хоть их много сейчас выезжает на заработки или на постоянное проживание на Запад, украинцы будут оставаться титульной нацией, и нас всегда будет большинство. И есть российское национальное меньшинство, и таким оно всегда будет. О чем бы она не мечтала, Украина уже никогда не будет российской. Хотя нынешнее руководство очень старается.
Обниматься с человеком, который плюет тебе в лицо, никто не будет. Украинцы всегда отличались кротостью. Но когда им начинают наступать на все мозоли и все пальцы на ногах прижимают другой ногой, они могут ответить так, как ответили во времена той, что Гайдаматчины, Хмельниччины, УНР, УПА...
Уже давно ведутся разговоры о постройке храма на месте остатков фундамента Десятинной церкви в Киеве. Недавно появилась новость, что на руинах таки появится храм Московского патриархата. По вашему мнению, какое здание должно было бы появиться на том месте? На том украинско-французском семинаре выступал заместитель директора Института археологии НАНУ Глеб Ивакин, который доказывал, что там никакого монастыря в действительности не было.
Я за то, чтобы храм там был построен. Каждый построенный храм – это дело Божье. В храме всегда будет звучать молитва.
Земля там была освящена и поставлен крест в 2004 году Киевским патриархатом под строительство именно храма КП, но МП перехватил инициативу рэйдерскими методами.
Уже есть несколько проектов будущего храма. Один из них вызывает у меня одобрение и симпатию. Он разработан покойным архитектором и историком архитектуры Юрием Асеевым. Но постройка такого храма обойдется государству в 100 миллионов гривен.
Кому он будет принадлежать? Может, на то время уже будет объединение церквей в Украине... Думать, что он будет принадлежать Москве, неправильно. Украина его будет строить, и Украине он будет принадлежать.
Разговаривала Любовь Лищина