ВР считает, что Ющенко издал указ без законных оснований (постановление)

Верховная Рада Украины считает, что Указ Президента Украины от 26 апреля «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» в части повторного досрочного прекращения полномочий ВР и проведения внеочередных выборов является изданным при отсутствии законных оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 260 народных депутатов V созыва из 261, зарегистрированного в сессионном зале парламента.

Согласно с постановлению, Кабинет министров в своей деятельности по обеспечению финансирования внеочередных выборов должен руководствоваться постановлением парламента от 2 апреля «О предотвращении действий, угрожающих конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине», которым запрещалось выделять средства.

Кроме того, парламент обязал Национальный банк Украины в своей деятельности по обеспечению финансирования внеочередных выборов руководствоваться постановлением парламента от 3 апреля «О некоторых мерах по предотвращению нарушения конституционного строя и обеспечения невмешательства Национального банка Украины в действии, угрожающие конституционному правопорядку».

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.