К Майдану стягиваются милицейские машины

Генеральный координатор забастовки представителей малого и среднего бизнеса против принятия Налогового кодекса Александр ДАНИЛЮК заявляет, что власть планирует сегодня ночью применить силу для разгрома палаточного городка предпринимателей на Майдане Незалежности.

Об этом УНИАН сообщил А.ДАНИЛЮК.

"Я обращаюсь с призывом к представителям средств массовой информации, к журналистам телеканалов с просьбой приехать сегодня в палаточный городок и быть с протестующими до утра для того, чтобы власть знала – грубая расправа над людьми, защищающими свои законные права, станет известной обществу и никому не удастся избежать соответствующей реакции общества", - сказал А.ДАНИЛЮК.

По его словам, вечером около 19.00 предприниматели, продолжающие протестовать на центральной площади столицы, заметили, что на улице Городецкого сосредоточиваются милицейские автомобили со спецсигналами, в частности, так называемые автозаки.

В то же время А.ДАНИЛЮК подчеркнул, что предприниматели не сворачивают акцию протеста, поскольку не считают сегодняшнее принятие Налогового кодекса выполнением требований Майдана. Более того, объявлена полная мобилизация участников акции протеста, чтобы удержать Майдан.