Предприниматели подозревают, что Янукович их обманул

Один из координаторов акции протеста предпринимателей Владимир ДОРОШ выражает сомнения в существовании вето Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на Налоговый кодекс.

В интервью УНИАН он сказал, что “никто не видел этого вето, а только слышали о нем на словах, а поэтому есть сомнения, что оно существует”.

Также В.ДОРОШ сообщил, что сегодня утром на Майдане Незалежности в Киеве присутствовали 10 тысяч митингующих, а теперь с учетом того, что часть из них ушла пикетировать Верховную Раду, на Майдане остается около 7 тысяч человек.

В то же время, в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве заметили, что на Майдане Незалежности находится немногим более 1,5 тыс. участников акции.

Справка. По состоянию на 13.50 2 декабря на официальном сайте Президента в разделе "официальные документы" так и не появилось указа главы державы о ветировании Налогового кодекса. Упоминание о том, что Президент воспользовался правом вето в отношении НК и вернул документ на доработку парламенту можно найти лишь в заявлении Виктора ЯНУКОВИЧА в аэропорту "Борисполь" от 11 ноября.