Люди Тягнибока в Луганске разбежались, чтоб не брать «деньги у режима»

29 ноября 2010 состоялось заседание комитета Луганской городской и областной организации ВО «Свобода», на котором было принято решение о прекращении членства организаций в ВО «Свобода» и об их самороспуске.

Поводом для этого решения стала информация об увольнении с должности председателя Луганской областной организации Дмитрия СНЕГИРЕВА, которая опубликована на центральном сайте организации. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной организации ВО «Свобода».

Как отмечено в сообщении пресс-службы, «информация, опубликованная на сайте ВО «Свобода», не соответствует действительности и носит лживый характер, цель которого - очернить Д.СНЕГИРЕВА и скрыть истинные причины конфликтной ситуации вокруг деятельности Луганской ячейки ВО «Свобода».

«7 ноября во время проведения политсовета (ВО «Свобода») во Львове Дмитрий СНЕГИРЕВ поднял вопрос относительно проблем, которые существуют в отношениях между руководством партии и деятельностью областной ячейки партии. Подчеркивалось, что благодаря подковерным играм в высшем партийном руководстве ВО «Свобода» Луганская областная организация была фактически лишена возможности участия в выборах депутатов в местные и областные советы, - говорится в сообщении пресс-службы. - За год времени руководство партии, имея на руках протоколы общих собраний Старобельской, Лисичанской, Краснолучской, Рубежанской, Северодонецкой, Стахановской районных организаций, не смогло принять решения относительно их регистрации. Таким образом, членство этих организаций было фактически лишено возможности выдвигать кандидатов в депутаты местных советов и активно участвовать в избирательном процессе… Невзирая на весь негатив местных выборов, Луганской областной организации удалось провести двух депутатов в поселковые советы и одного - на должность председателя города».

В сообщении также отмечается, что, «не найдя поддержки у членов политсовета относительно изложенных проблем, и имея принципиальные расхождения в виденьи перспектив и развития деятельности партийных ячеек на востоке Украины, Д.СНЕГИРЕВ подал заявление о снятии с себя полномочий председателя областной ячейки и выходе из членства партии».

Члены комитета Луганской областной организации ВО «Свобода» выразили свою поддержку действиям Д.СНЕГИРЕВА и осудили информацию пресс-службы ВО «Свобода» о причинах его выхода из рядов партии. На общих собраниях Луганской и Лисичанской городских и Луганской областной организаций большинством голосов принято решение о прекращении членства в ВО «Свобода» и самороспуске организаций «в связи с возникшими разногласиями и противоречиями».

«Мы не желаем бороться с оккупационным режимом за деньги самого режима. За громкими лозунгами о национальной оппозиции стоит измена самой оппозиции и наиболее непримиримых к режиму ЯНУКОВИЧА восточных ячеек партии», - говорится в заявлении пресс-службы Луганской областной организации ВО «Свобода».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», Д.СНЕГИРЕВ неоднократно просил руководящие органы партии освободить его от должности председателя Луганской организации. Он мотивировал свою просьбу тем, что ему очень тяжело работать на этом посту в регионе, где к партии неприязненное обращение, сказали в пресс-службе.

По ее информации, в субботу, 27 ноября, просьба об увольнении Д.СНЕГИРЕВА была удовлетворена.

В пресс-службе сообщили, что до середины декабря Луганск посетит лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК и проведет конференцию, на которой будет избран новый председатель местной ячейки партии.