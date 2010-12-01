Азаров: романтизм в поиске модели построения Независимости прошел

Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает, что государственный романтизм в поиске модели построения Независимости Украины прошел.

Такое мнение Н.АЗАРОВ выразил в своем предисловии к документально-публицистической книге "Декларация о государственном суверенитете Украины. История принятия, документы, свидетельства".

«Государственный романтизм в поиске модели построения Независимости прошел. Нынешний выбор народа Украины, его отказ от политики "тригетманства", уверенное движение государства в направлении преодоления экономических и политических кризисов, которое совпадает с указателями Декларации, - свидетельство того, что в 1990 году народ и его избранники были искренними. А наивными оказались те, кто эту искренность хотел подменить интересами, рожденными в закоулках искусственных, частных и однодневных мотивов", - считает Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр убежден, что Декларация о государственном суверенитете является документальным, юридическим свидетельством тогдашнего виденья места Украины на карте мира и места народа в родном государстве. "Исключительное право народа Украины распоряжаться национальным богатством, а парламента - выступать от его имени, право на долю совместно приобретенного союзного состояния, задекларированное стремление к внеблоковости и безъядерности, право размещения на украинской территории объектов других государств, право на заключение союзного договора - все эти положения были освящены парламентом без оглядки на ситуативную конъюнктуру, на совпадение интересов каких-то промышленно-финансовых групп или международных заговорщиков. Состоялось это по одной простой причине: народ именно на таких принципах видел свое и государства процветание и продвижение", - убежден М.АЗАРОВ.

«Суровые реалии современного мира, с одной стороны, и многолетние блуждания отечественной политики между тремя соснами - с другой стороны стали причиной подозрений, что текст первого Акта державотворчества якобы писался в розовых очках. Нет, он вычеканен твердой рукой и с уверенностью в собственные силы», - считает украинский премьер.

По его словам, за последние два десятилетия Украина прошла множество испытаний, сделала много шагов назад и непропорционально мало – вперед. «Прошло 20 лет, но, положив руку на сердце, чего стоит суверенитет, когда государственная экономика была зависимой от внешних заимствований, и можно ли было называть «самоуправлением» зависимость большинства регионов от центра?», - поинтересовался Н.АЗАРОВ.