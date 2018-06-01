Районами Киева будут руководить заезжие хозяйственники

Пользуясь изменениями в законодательстве, Янукович одним росчерком пера неделю назад заменил восьмерых из десяти глав столичных райадминистраций. Раньше возглавить этот орган в Киеве мог лишь председатель районного совета. В настоящее время, увы, и следа от тех райсоветов в столице не осталось. А возглавить РГА может теперь буквально кто угодно. Но нет, одно ограничение явно существует: среди счастливчиков – ни одного уроженца самого Киева. Кроме того, по оценкам экспертов и обозревателей, преимущество отданно не политикам, а хозяйственникам. Правда, полностью лояльным к власти.

Отметим, к любой власти. Как покажет изложенная информация, практически все назначенные чиновники в свое время меняли, словно перчатки, свои политические убеждения и политические силы. Ну, на то они и хозяйственники.

Итак, кто пришел править бюджетами десяти столичных районов, которые зачастую больше, чем бюджеты некоторых областных центров?

Вечный и очень компромиссный

Начнем с двух «новых старых» глав РГА. В Соломенском районе остался Иван Сидоров, которого не без основания называют «вечным». Этот невероятно гибкий администратор с незаурядными способностями к приспособлению к любым обстоятельствам возглавляет район еще с 2002 года.

Перерыва не было даже после того, как Иван Петрович в 2004 году, будучи в рядах партии Александра Омельченко «Єдність», возглавил районный избирательный штаб Януковича. Уже в 2005 году, через 5 месяцев, он возглавил местную ячейку НСНУ и заслужил у новой власти индульгенцию.

Слишком тяжелым был путь Сидорова к высокому социальному статусу и к власти, чтобы он так легко с ними расстался. Уроженец Брянской области (Российская Федерация) в 1968 году закончил ПТУ в Запорожье, в 1974-м – Киевский строительный техникум, в 1980-м (уже в 30 лет) – Киевский государственный педагогический институт имени Горького, в 2003-м – Институт последипломного образования Киевского национального университета имени Шевченко.

Трудовую деятельность Сидоров начал в 1968-м слесарем-монтажником при тресте «Запорижметаллургмонтаж». Откуда ушел в армию. С 1971-го работал слесарем-сантехником Киевского спецуправления при тресте «Сантехмонтаж». В 1974-м началась комсомольская деятельность. На протяжении восьми лет (1977-1985) – в должности заместителя директора по учебной работе ПТУ Киевского горбытуправления, потом до 1989-го – инструктор Железнодорожного райкома КПУ Киева, до 1990-го – проректор Киевского инженерно-строительного института. С 1990-го - заместитель, с 1991-го – первый заместитель председателя исполкома Железнодорожного райсовета народных депутатов. В 2001 – первый заместитель управления Соломенский райгосадминистрации, а в 2002-м – руководитель администрации и председатель райсовета.

В Интернете так описывают историю его прихода к руководству Соломенским районом: «Осенью в 2001 году господин Сидоров, будучи заместителем подразделения райадминистрации, получил от своего тогдашнего шефа – Валерия Титарчука – ответственное задание: подготовить надежную команду, которая должна была пройти в райсовет на мартовских выборах 2002 года, обеспечив полный контроль над советом действующей администрации. Нам неизвестно, поцеловал ли Иван Сидоров Валерия Титарчука, отправляясь на это сложное и ответственное задание, но после его выполнения – на первой сессии новоизбранного райсовета – необходимость в поцелуе уже отпала. Поскольку депутаты (избранные за счет пресловутого админресурса, финансового ресурса управления района и, частично – авторитета Титарчука как многолетнего «местного начальника»), которых глава райадминистрации искренне считал своей персональной гвардией, не моргнув глазом, проголосовали за голову райсовета Ивана Петровича».

В прессе Ивана Петровича обвиняли в том, что он, пребывая в своей должности, допустил незаконную застройку в 2005-2007 годах пяти земельных участков ландшафтного Соломенского парка. Якобы были сфальсифицированы протоколы общественных слушаний, а заявление-протест соломенцев, поданное председателю РГА, осталось безрезультатным.

Как утверждает одно Интернет-издание, такая же скандальная история с фальсифицированными общественными слушаниями повторилась с застройкой по ул. Волгоградской, 8-а, 10-а и 25-а.

В прессе сплетничают, что недавнему нашеукраинцу Сидорову остаться в кресле помогла дружба с главой АП Сергеем Левочкиным, с которым они подружились еще тогда, когда Левочкин был помощником Кучмы.

Печерские холмы имени Андрея Первозванного

В своем кресле удержался и глава Печерской РГА Сергей Сущенко. Кстати, еще один экс-член партии «Наша Украина». Как и его коллега Сидоров, Сущенко тоже прошел нелегкий путь, довольно много лет отдал труду на заводе «Арсенал», от рядового рабочего вырос до мастера, а затем начальника участка. Оттуда ушел на партийную работу в Печерский райком КПУ.

По информации Интернет-сайтов, удержаться в кресле ему удалось с помощью дружбы с заместителем председателя КГГА Александром Мазурчаком, особо приближенным к новому градоначальнику Попову (между прочим, Подольскую РГА возглавил первый заместитель Сущенко Петр Матвиенко, до которого мы еще дойдем).

Кроме того, Сушенко нередко вспоминают многолетнее заместительство у Анатолия Коваленко, которого он и сменил в 2006 года в должности главы Печерского района. В Интернететогда так писали о системе руководства, которая установилась в районе: «Вечная должность первого заместителя привнесла в принцип работы господина Сущенко определенное обязательное правило, избавится от которого в Печерской райгосадминистрации не могут и сегодня: любая бумага, которая рассматривается в админздании на ул. Московской, сначала должна пройти экспертизу в другом здании – через квартал на ул. Цитадельной – в фонде Андрея Первозванного. Сейчас там размещен кабинет господина Коваленко и, в сущности, настоящая райгосадминистрация Печерска. Удобно, когда серьезные дела вершатся подальше от глаз посетителей».

Не обошлись без фамилии Сущенко и скандалы с недвижимостью. В 2007 году депутаты Печерского райсовета исключили из списка помещений, которые подлежали приватизации путем выкупа арендаторами, помещение на Печерском спуске, 19-а площадью 953,8 кв. м, которое числилось как “подвал”. В действительности «подвал» оказался тремя полными этажами, за которые десять лет счастливый арендатор рад был платить копейки из-за “ошибки в документах” и готов был выкупить задешево.

А на ул. Перспективной, 7-а размещалась старое здание пилорамы площадью 1532,6 кв. м. В свое время районная власть выкупила его, чтобы снести и построить на этом месте социальное жилье. Но строительство под разными поводами откладывали, а в декабре 2006 года отдали руины пилорамы в аренду какой-то строительной фирме, которая была по странному стечению обстоятельств основана... в ноябре 2006 года. И уже через три месяца была готова оттяпать лакомый кусок печерской земли в частную собственность. Как писала тогда пресса, «оба сомнительных решения, что характерно, старательно проталкивал глава районной госадминистрации Сергей Сущенко. А когда райсовет все же отказался выделить желаемые квадратные метры, глава района срочно отбыл на больничный».

«Дойду аж до конгресса еврейских общин!»

Во главе Шевченковского района стал Сергей Зимин, которого не без основания считают человеком руководителя КГГА Александра Попова. Зимин дважды работал заместителем нынешнего градоначальника, когда тот был министром ЖКХ. Но так же его можно считать и человеком Александра Омельченко, который в свое время выдвинул его на должность заместителя мэра столицы.

Уже немногие помнят, что в Киевсовет предыдущего созыва Зимин избирался от Социалистической партии (потом перебрался к «регионалам»). Зато до сих пор помнят, как за свою «гибкость» в отношении сотрудничества с Черновецким Зимин на заседании Киевсовета 25 января 2007 года услышал (вместе со всеми депутатами) от нынешнего главы Госкомпредпринимательства Михаила Бродского в своему адресу непарламентское словцо «х…ло».

Зимин обратился с иском в суд против депутата Бродского «за грубые и нахальные высказывания» в его адрес, а также направил письмо главному раввину Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин г. Киева и Киевской области с просьбой призвать Бродского «уважать чужое мнение». Что ответил раввин, истории неизвестно.

Во власть Зимин пришел из бизнеса, он возглавлял ХК «Арма» (основная деятельность – сдача помещений в аренду). В состав холдинга входит, в частности, банк "Арма", который Омельченко назвал когда-то в числе финансовых структур, которые имели отношение к аферам "Элиты-Центра". Руководство банка эту информацию опровергло.

Вот как описывало известное печатное издание поведение депутата Киевсовета Зимина на одном из заседаний «столичного парламента в конце 2006 года: «– Сейчас будет 104-й – это мой! – кричал с места депутат Киевсовета Сергей Зимин (СПУ), призывая своих коллег поддержать передачу земли в Оболонском районе общественной организации "Киевский городской союз автомобилистов".

– Ё... вашу мать, и просил же поддержать! – воскликнул через минуту господин Зимин. Этот возглас услышал Олесь Довгий и поставил вопрос на переголосование, после чего автомобилисты получили землю в свое пользование».

30 марта 2008 года сын Сергея Зимина 25-летний Владимир, находясь за рулем родительского джипа «Тойота», как сообщали газеты, протаранил под Конча-Заспой милицейский «жигуленок», в результате чего двое милиционеров получили переломы и сотрясения мозга. Но до суда дело так и не дошло.

Избиение со знанием дела

Главой Подольской РГА стал Петр Матвиенко, уроженец села Чербивка Полтавской области. С мая 2007 года работал первым заместителем главы Печерской РГА Сущенко (см. выше). Выходец из силовых структур, Матвиенко был помощником генерального прокурора Украины, а также прокурором Железнодорожного, Харьковского и Ватутинского районов Киева. Кроме того, занимал руководящие должности в столичной прокуратуре.

Как отмечалось в СМИ, Матвиенко работал прокурором в Полтавской области, когда Александр Попов был мэром Комсомольска.

Еще в далеком 2001 году газета «Сегодня» писала, как судья коллегии по уголовным делам Киевского городского суда Василий Шиманский был, по его словам, избит в Ватутинском райуправлении внутренних дел столицы. Били со знанием дела, до потери сознания. Потом нашли в кармане удостоверение судьи и немного испугались. Предложили порвать заявление в прокуратуру, взамен обещали выгнать из милиции двух держиморд, которые били Шиманского.

Тот согласился, но вскоре узнал, что его обидчики спокойно работают дальше. Разгорелся скандал. Издание попросило прокурора Ватутинского района Петра Матвиенко прокомментировать, не является ли нарушением закона то, что два «бойца» по крайней мере не отстранены от выполнения служебных обязанностей.

«Нет, нет. Милиционеры допрошены пока как подозреваемые, обвинение им еще не предъявлялись», – ответил ревнитель законности, не замечая сломанных ребер и сотрясения мозга пострадавшего. Судьи, между прочим.

Родственник Пустовойтенко, человек Толстоухова?

Новый руководитель Святошинского района Сергей Рюмшин на самом деле тут совсем не новый. В 1996-2002 годах уже возглавлял Святошинскую РГА (до 2001 года Ленинградскую РГА), откуда попал в руководители главного управления контроля за благоустройством КГГА. Проработал на этом посту до 2007 года. Недавно Рюмшину опять удалось занять это кресло, но его быстренько перебросили на район.

Некоторые издания называют Рюмшина креатурой Толстоухова. По неофициальной информации, он является родственником экс-премьера Валерия Пустовойтенко и близок к Александру Омельченко (работал с ним в Главгорстрое и столичной администрации).

Другиеуказывают на близость Рюмшина также к министру регионального строительства Яцубе. Когда Черновецкий в 2007 году уволил Сергея Николаевича, то он перешел на работу именно к нему.

Предмет гордости Рюмшина – самоотверженная борьба с так называемыми МАФами. Он был одним из инициаторов моратория на их установку в столице и сноса «лишних». Но потом был вынужден признать, что со многими так и не смог ничего сделать: принесли разрешительные документы, выписанные другими киевскими чиновниками. Поистине, коррупция в Киеве – бессмертная!

Райком партии – лизинг – администрация Днепровскую РГА возглавил Александр Шевчук, который при мэре Омельченко неизменно возглавлял этот район. Еще в 1987-1991 году он работал вторым, а затем и первым секретарем Днепровского райкома компартии. То есть еще тогда фактически управлял районом.

Когда в 2007 году Черновецкий освободил Шевчука от должности, тот ушел в бизнес и стал директором по региональному развитию государственного предприятия «Лизингтехтранс» (занимается лизингом самолетов и вертолетов, вагонов, грузовиков, автобусов и водного транспорта). Его тогда возглавлял нынешний нардеп-литвиновец Василий Шпак. И сам Шевчук фигурировал в списке Блока Литвина на перевыборах 2007 года, однако под заведомо непроходным №124.

А в 2006 году, еще будучи полновластным председателем Днепровского района, «засветился» в немалом списке тех, кто получил именное оружие от тогдашнего министра внутренних дел.

Покончить с бютовским прошлым

До главы Голосеевской РГА «дорос» нынешний первый заместитель главы райгосадминистрации Александр Незнал. Александр Григорьевич до этого решительно покончил с бютовским прошлым: из фракции БЮТ в Киевраде перешел в группу «Столичные реформы» (поговаривают, что создавалась из обломков БЮТ «под Олеся Довгого»). А возглавляет «Столичные реформы» «выходец» из Голосеевского района Юрий Дмитрук.

Прежнего начальника Незнала в Голосеевской РГА, также выдвиженца БЮТ Сергея Садового считают креатурой нардепа-«тушки» Богдана Губского. Однако, как писал один из сайтов, связи Садового ни с Губским, ни со влиятельным нардепом от ПР Игорем Лысовым не спасли его от освобождения от должности главы Голосеевской райгосадминистрации. Потому назначение Незнала, возможно, является определенной компенсацией столичной «группе Губского». В конечном итоге, Незнал пребывает в неплохих отношениях и с Игорем Лысовым.

Будучи заместителем главы РГА, Александр Григорьевич попал однажды под горячую руку «космического мэра» Черновецкого, у которого не было причин особо жалеть бютовцев. Вот как описывает ход совещания в мэрии в ноябре 2007 года один из сайтов:

«На заседании в мэрии обсуждался вопрос освещения улиц. Градоначальник заявил, что хуже всего в Киеве освещены два района города – Голосеевский и Днепровский. Однако председатели этих районов на заседании как раз и отсутствовали. Вместо них в мэрию прибыли заместители.

«А что вы здесь делаете вообще, если председатель должен быть?» – обратился мэр к первому заместителю Голосеевского района Александру Незналу (члену фракции БЮТ в Киевсовете).

«А что я здесь делаю? Я первый заместитель, вопросом владею», – ответил Незнал.

«Не балуйтесь, а то же я доберусь и до вашего района, там проблем достаточно», – пригрозил мэр.

Невзирая на то, что чиновник несколько раз пытался доказать, что «полностью в курсе темы», Черновецкий не позволил ему доложить об успехах района.

«Замолчите! Или идите отсюда, если вы не понимаете, где вы находитесь! Я вам как сказал? Я понимаю, что вы сейчас дергаетесь, потому что вы ни одной улицы не назовете!» – закричал Черновецкий».

Незналу достался достаточно важный район: скоро открывается Московская развязка, а после 15 декабря три станции метро, а в ближайшие два года – еще три.

Газете «Сегодня» новоиспеченный руководитель района рассказал, что даже не имеет собственной машины, берет покататься у дочери «Тойоту RAV4». Живет неподалеку от работы, в обычной «панели». Однако он как-то забыл рассказать, что 28 августа 2007 года Киевский городской совет принял решение о передаче гражданину Незналу Александру Григорьевичу в частную собственность земельного участка для строительства жилого дома на улице Академика Вильямса, 8-у в Голосеевском районе Киева. Площадь земельного участка составляет 0,10 га.

Некомпетентный сюрприз из комсомола Дарницкую РГА возглавил заместитель главы райгосадминистрации Сергей Витковский, «родной» для района, где он начинал еще с райкома комсомола. Считается близким к ПР.

Как писала «Сегодня», его назначение стало для всех полным сюрпризом, поскольку его кандидатура ни разу не звучала во время обсуждения. В последние годы Витковский был заместителем главы Дарницкого района по вопросам ЖКХ. Его коллеги говорят, что он хорошо знает вотчину, разбирается в ее проблемах. Он был инициатором заключения прямых договоров жителей с «Киевэнерго» и «Водоканалом», что дает возможность эффективнее влиять на качество услуг. Был Витковский и на самой горячей точке – решал проблемы жителей, которые жаловались в call-центр мэрии. Говорят, он лично общался со всеми недовольными, за что его в районе прозвали «главный диспетчер».

Правда, в 2008 году Сергей Витковский стал персонажем неприятной для него публикации в одной из газет, которая отметила, что он (тогда заместитель председателя РГА) отозвался откровенной отпиской на жалобу жителей дома №152, корпус 1 на Харьковском шоссе. Те были вынуждены бороться с установлением у себя на крыше вентиляционных установок соседнего паркинга, которые ревели и грохотали. При том, что владельцы паркинга не имели никаких прав распоряжаться имуществом здания, которое не принадлежало им.

Витковский написал в ответ на жалобу такое: «Дарницкая районная в г. Киеве государственная администрация не наделена контролирующими функциями относительно проведения проверок выполнения монтажных работ на предмет соответствия их строительным и санитарным нормам».

Как отметил автор статьи, «заместитель председателя района или некомпетентен, или притворяется таким. Потому что согласно со ст. 15 Жилищного кодекса Украины контроль за состоянием и эксплуатацией ведомственного жилищного фонда возлагается именно на райадминистрации, а обследование состояния жилых домов проводится согласно с нормами инженерно-техническими работниками при участии представителей общественности».

Хочется надеяться, что таких отписок граждане от Витковского больше не будут получать.

Жмеринка нам поможет

Для Деснянской РГА руководителя вызывали аж из Жмеринки Винницкой области. Член Блока Литвина Виктор Жеребнюк только что был в третий раз избран там городским головой. Жеребнюку лишь 40 лет, и он самый молодой из новых глав районов Киева. Говорят, молодой мэр много сделал для Жмеринки: там появились асфальтированный проспект, автовокзал...

Как пишет «Сегодня», жена Жеребнюка – предприниматель. На свои деньги она установила в Жмеринке металлическое «дерево любви», к которому горожане теперь бросают монеты. Ходят слухи, что в Деснянский район его рекомендовал член Народной партии Литвина Александр Лищенко, которого связывают с Троещинским рынком. Но в партии это не подтверждают.

Оболонский скорпион

Наконец Оболонскую РГА возглавил председатель районной ячейки ПР Василий Антонов – уроженец Ясиноватой Донецкой области, который, правда, с 1988 года возглавляет столичную строительную компанию ЗАО МЖК «Оболонь». По данным «Комментариев» Антонов - креатура министра Кабмина Анатолия Толстоухова, с которым познакомился еще в Донецкой области. Когда Толстоухов возглавлял столичную ячейку НДП, Антонов якобы был одним из спонсоров этого проекта.

Средства у господина Антонова есть. Его называют в числе главных бизнесменов района, хозяином строительной фирмы МЖК «Оболонь», которая специализируется на элитном жилье. В частности, именно она застраивала так называемые Оболонские Липки.

В сентябре 2006 года Василий Антонов наделал небольшого шума своим интервью УНИАН, в котором прочил не один еще скандал на рынке жилья, подобный «Элите-Центру».

Очевидно, многие обращали внимание на уютный ресторан «Скорпион» на набережной Оболонского района. А назван он так «страшненько» потому, что именно под этим знаком зодиака родился его владелец, а в настоящее время глава района Василий Антонов…

Николай Писарчук