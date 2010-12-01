Депутаты пошли греться
Заседание Верховной Рады закрыто
Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, напоследок депутаты приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О рекламе» (об определении времени окончания прерывания телевизионной программы).
За проголосовали 309 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законопроектом предлагается предусмотреть в действующем законе норму, согласно которой "в случае прерывания трансляции телевизионной программы для показа рекламы, указывается время завершения прерывания трансляции телевизионной программы для показа рекламы".
Вместе с тем ВР не поддержала в первом чтении проект закона «Об определении принципов тарифно-ценовой политики на жилищно-коммунальные услуги и природный газ для бытовых нужд населения в 2010-2011 году».
За данное решение проголосовали только 129 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законопроектом предусматривалось определить основные принципы тарифно-ценовой политики на жилищно-коммунальные услуги и природный газ для бытовых нужд населения в 2010 и 2011 году. В частности, определялось, что при установлении цен и тарифов на эти услуги их уровень не должен превышать уровня определенного по состоянию на 31 июля 2010 года.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты жаловались, что в сессионном зале ВР холодно и проголосовали за работу без перерыва на обед.