Второй раунд переговоров начался без Богатыревой и Азарова

Представители оппозиции и коалиции начали второй раунд переговоров по урегулированию политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, переговоры проходят в Доме с химерами на ул. Банковой.

В переговорах по урегулированию политического кризиса принимают участие лидер фракции "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО, представители БЮТ Александр ТУРЧИНОВ и Иосиф ВИНСКИЙ, лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО, министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

До сих пор не прибыли на переговоры координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА и первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, которые утром принимали участие в первом раунде переговоров. Кроме того, до сих пор нет представителей от СПУ.