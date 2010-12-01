Янукович хочет, чтобы в основе бюджета-2011 был новый Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что государственный бюджет на 2011 год будет проработан и принят уже на основе нового налогового законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время рабочей встречи с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ, которая состоялась сегодня в Астане в кулуарах саммита ОБСЕ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на современном этапе экономическая ситуация в Украине стабилизируется.

«Мной инициирована программа реформ на 2010-2014 годы. Утвержден план-график ее реализации. И пока мы идем по графику», - информировал Президент Украины.

При этом он акцентировал внимание на приоритетных направлениях осуществления реформ в Украине, в частности усовершенствование регуляторной политики и налоговой и бюджетной реформ.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Налоговый кодекс сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

«Но надеюсь – он будет заложен в основу бюджета на 2011 год, то есть, на новых законодательных принципах будет обеспечена реализация реформ в бюджетной сфере”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября В.ЯНУКОВИЧ заявил, что решил ветировать Налоговый кодекс. Такое решение В.ЯНУКОВИЧ, по его словам, принял после совещания по вопросу Налогового кодекса, в котором принимали участие премьер-министр Николай АЗАРОВ, члены правительства.

“Мы договорились, что рабочая группа, которая создана правительством при участии представителей Президента, малого и среднего бизнеса, сегодня-завтра наработает изменения в Налоговый кодекс, которые я рассмотрю в четверг. И в случае, если они будут отвечать тем требованиям, которые стоят перед этим Кодексом, я их подпишу и подам в парламент”, - подчеркнул Президент.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН не исключает, что в четверг, 2 декабря, парламент будет рассматривать замечания Президента к Налоговому кодексу.