Главный судья КС не боится увольнения - у него есть диплом электросварщика
14:01, 25 апреля 2007Политика
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Домбровский ответил СМИ
Председатель Конституционного суда Иван Домбровский в процессе заседания, комментируя публикации в СМИ о работе суда и резолюции ПАСЕ относительно политической ситуации в Украине, сказал, что не боится своего увольнения. "Я имею две руки и две ноги, и диплом электросварщика. И еще могу работать", - сказал он.
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