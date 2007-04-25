Главный судья КС не боится увольнения - у него есть диплом электросварщика

Председатель Конституционного суда Иван Домбровский в процессе заседания, комментируя публикации в СМИ о работе суда и резолюции ПАСЕ относительно политической ситуации в Украине, сказал, что не боится своего увольнения. "Я имею две руки и две ноги, и диплом электросварщика. И еще могу работать", - сказал он.

РБК-Украина