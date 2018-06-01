Янукович о Таможенном союзе: попытка усыпить Москву или нажать на ЕС?

Кремль озадачен, потому что считает, что Янукович не способен подписывать сильные документы с ЕС... Любое невыполнение Плана будет рассматриваться в Европе как коррупционные действия…

На прошлой неделе Виктор Янукович успел побывать и на Западе, и на Востоке. Получив План действий относительно безвизового режима на саммите Украина - ЕС в Брюсселе, Виктор Федорович поехал в Москву, где в десятый раз за год встретился с президентом РФ Дмитрием Медведевым. На заседании украинско-российской межгосударственной комиссии Медведев в очередной раз сказал, что Россия хочет видеть Украину в составе Таможенного союза и ЕЭП, а Янукович, как снег на голову, заявил о готовности к вступлению Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана. «Когда мне задают, например, вопрос, сможет ли Украина вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, – это возможно. Но у нас есть процедуры, которые мы должны пройти в Украине, например, (внести) изменения в Конституцию, которые возможны, и их можно решить как в парламенте, так и, например, на всеукраинском референдуме», – сказал президент Украины.

Как Таможенный союз сочетается с зоной свободной торговли с ЕС, куда так стремится попасть Украина, мы поинтересовались у экспертов.

Борис Тарасюк, министр иностранных дел в 1998–2000, 2005–2007 гг., народный депутат: НЕ ЗНАЮ, БЫЛ ЛИ ЯНУКОВИЧ СЕРЬЕЗЕН, ИЛИ, МОЖЕТ, ХОТЕЛ УСЫПИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ МОСКВЫ

Заявление о возможности вступления Украины в Таможенный союз свидетельствует о непоследовательности главы государства, который повторяет в этом отношении президентство Леонида Кучмы, декларируя свои намерения в зависимости от того, в какой столице находится – в Брюсселе, в Вашингтоне или Москве.

Виктор Янукович заявил, что для вступления в Таможенный союз и участия в ЕЭП необходимо изменить украинскую Конституцию. Я это воспринимаю как предупреждение – мол, не нужно воспринимать всерьез его заявление.

С другой стороны, мне трудно сказать, был ли он серьезен или заявил такое, чтобы усыпить бдительность московских коллег. Это может показать лишь время. Но такие заявления не могут не тревожить, поскольку они идут вразрез с курсом, задекларированным им и подтвержденным на саммите Украина – ЕС 22 ноября в Брюсселе.

Так где настоящая внешняя политика нынешней власти: Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном или членство в ЕС как цель? Оба курса взаимоисключающие. Или членство в ЕС - и зона свободной торговли как путь к этому - или членство в Таможенном союзе. Тем более что ни одна из стран Таможенного союза – ни Россия, Беларусь и Казахстан – не являются членом Всемирной торговой организации.

Я не исключаю, что в данном случае есть попытка играть на два фронта, чтобы выторговывать для себя больше из обоих.

Но в любом случае эта политика непонятна в Брюсселе, она не опирается на понятные для ЕС ценности и стандарты. Это порождает новые вопросы со стороны Брюсселя и, однозначно, не создает атмосферу, которая бы способствовала реализации нашего курса на интеграцию в ЕС.

Что касается заявления о дальнейшем сближении экономик Украины и России. В подчинении России оказывается наше авиастроение, наша атомная энергетика, уже есть планы всю систему нашей энергетической безопасности поставить в зависимость от РФ. Здесь не может быть совместного. «Совместное» – это означает подчинение России. «Совместная экономика» – это ничто иное как риторика. Если за этой риторикой идут конкретные действия, дела, договоренности, – то это тогда будет свидетельствовать, что Украина при нынешнем руководстве все больше будет исполнять роль объекта политики, объекта российской экспансии, а не равноправного партнера.

Александр Сушко, директор Института евроатлантического сотрудничества: У РОССИИ ОГРОМНЫЕ АППЕТИТЫ НА ПОГЛОЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Ни на политическом, ни на техническом уровне украинская сторона не принимала никаких решений о вступлении в Таможенный союз. Это тот уровень решения, который означает очень существенный реверс всех международных отношений и системы обязательств, потому оно, безусловно, было бы настолько революционно значимым, что его последствия чувствовались бы по всему спектру внешней политики Украины. Сегодня такого решения никто не принимал, и это видно хотя бы из того, что переговоры о соглашении про Ассоциацию и зону свободной торговли с ЕС продолжаются, и никаких команд об их прекращении не поступало. И насколько известно, они и не поступят. Переговоры будут двигаться в сторону завершения.

Как известно, вхождение страны в любой таможенный союз исключает ее самостоятельные переговоры о свободной торговле с какими-либо другими субъектами. Если бы Украина действительно решила вступать в Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Беларусью, то, понятно, ни смысла, ни оснований, ни фактических возможностей заключать Соглашение о свободной торговле с ЕС или с кем-то другим уже не было бы.

Это в первую очередь попытка дипломатической игры. Это та же игра в многовекторность, которую в свое время практиковал президент Кучма, произнося в разных столицах то, что там хотели услышать. Не задумываясь особо, что утверждения взаимоисключающие. Можно предположить, что это было средство мягкого давления на ЕС, потому на переговорах о зоне свободной торговли ЕС довольно жестко отстаивает позиции своих экономических субъектов, что не очень приятно для Украины. Но у меня возникают сомнения в уместности и эффективности такого шага, потому что реакция зарубежных партнеров Украины, которая в лице своих высших руководителей допускает провозглашение взаимоисключающих политических лозунгов или намерений, вряд ли повышает авторитет нашего государства как предсказуемого, надежного и понятного партнера.

Между Россией и Украиной раньше уже были достигнуты договоренности, в частности о тесном сотрудничестве в сфере авиастроения, атомной энергетики, а теперь идут переговоры о создании совместного предприятия в газовой сфере. Безусловно, все договоренности имеют какую-то логическую почву, но содержат в себе очень большой риск поглощения украинских секторов экономики в результате очень существенной асимметричности отношений между украинскими и российскими экономическими субъектами в этих отраслях.

В России сейчас чрезвычайно велик аппетит на поглощение отдельных секторов украинской экономики, если не получится поглотить экономику в целом через механизм Таможенного союза. А политическая элита Украины будет определенным образом простимулирована, в первую очередь обещаниями цен на газ, которой они добиваются от России.

Владимир Фесенко, политолог: ЯНУКОВИЧ ПЫТАЛСЯ УСПОКОИТЬ РОССИЙСКОЕ РУКОВОДСТВО

На прошлой неделе мы увидели многовекторность украинской внешней политики в действии. Сначала визит Януковича в Брюсселю, саммит Украина-ЕС, достаточно серьезные договоренности на этом саммите, в частности План действий относительно безвизового режима для украинских граждан, а в пятницу прошло заседание украинско-российской межгосударственной комиссии, тоже своеобразный саммит.

Мне кажется, в Москве Янукович пытался успокоить российское руководство, которое все чаще приглашает Украину в свои интеграционные объединения и фактически сделал аванс на будущее, мол, в принципе Таможенный союз – это возможно, я этого не исключаю. Он не сказал, что мы сейчас уже можем интегрироваться или будем интегрироваться, но сделал такие намеки на будущее. Я не исключаю, что тут элемент тактической игры, чтобы не раздражать российских коллег и таким образом искать новые компромиссные варианты, в частности и в газовой сфере, и по некоторым другим вопросам.

Но, как говорят некоторые европейские эксперты, здесь может быть и своеобразная игра Януковича с европейцами: если Европа не пойдет нам на уступки, не будет лояльнее, например, к созданию зоны свободной торговли, мы можем передумать и интегрироваться не на запад, а на восток. То есть присоединиться к Таможенному союзу.

Сейчас проблема не в Конституции... Хотя там есть определенные конституционные нюансы. Мы не можем интегрироваться в экономическом смысле одновременно и на запад, и на восток. Не можем создавать зону свободной торговли с Европой (тем более что речь идет фактически об определенной форме экономической интеграции с ЕС) и быть членом Таможенного союза с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Есть еще одна проблема, о которой хорошо знает Азаров, и он о ней уже говорил. Мы члены ВТО. А Россия – еще нет. Это непростое препятствие для участия Украины в Таможенном союзе.

Пока речь идет о тактических заявлениях, а не о новом политическом ориентире.

Виктор Небоженко, политолог: КРЕМЛЬ ОЗАДАЧЕН, ПОТОМУ ЧТО СЧИТАЕТ, ЧТО ЯНУКОВИЧ НЕ СПОСОБЕН ПОДПИСЫВАТЬ СИЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ С ЕС С одной стороны, заявление о Таможенном союзе – это попытка успокоить кремлевских товарищей. Потому что частые поездки Януковича в Европу начинают их смущать. Они прекрасно понимают, что Янукович будет ездить в Европу, но они хотят более согласованной политики.

С другой стороны, подписан очень неожиданный и достаточно революционный и для Украины, и для ЕС документ – План действий. Аналогичный план действий – ПДЧ – был относительно НАТО. Так вот ПДЧ с НАТО в три раза слабее, чем то, что сейчас ЕС предложил подписать Украине. Там речь идет о единой интеграционной пограничной и таможенной политике Украины и ЕС, а это значит, что огромный поток нелегальных мигрантов будет останавливаться не на границе ЕС, а на границе Украина – Россия, и по сути это форма Таможенного союза Украины с ЕС в вопросе о мигрантах.

Конечно, для Кремля не понятно, как Янукович мог подписать такой сложный и в то же время сильный документ. В их представлении Янукович не способен подписывать такие тонкие интеграционные документы, дающие колоссальные возможности со стороны ЕС. Более того, ЕС делает для себя очень хитрый ход – это ловушка для украинской элиты. Он говорит, что все критерии выполнения плана будут влиять на решения по безвизовому режиму. А это значит, ЕС может ударить так, как ударил по России так называемый “список Магнитского”, когда силовая элита Москвы была лишена возможности получать визы в США и ЕС. Представляете, человек – миллионер, главный следователь Генпрокуратуры, а выехать с детьми на отдых может только в Турцию. И наши, подписав такие документы, попали в эту ловушку. Любое невыполнение плана может рассматриваться европейскими чиновником как коррупционное действие и, соответственно, повлечет санкции. Поэтому вместо тихого традиционного пробития через МИД 5-летних Шенгенских виз наши политики, депутаты попадают под жесткий мониторинг ЕС.

План действий сильно противоречит московским заявлениям Януковича. Что бы Янукович ни говорил о Таможенном союзе, особенно сейчас, когда такие сложные отношения между Беларусью и РФ, – это все дань геополитической риторике, дружбе между Кремлем и Киевом.

Подписанные в Европе документы сильнее любых высказываний Януковича в Москве.

Руководство сейчас подпишет любой интеграционный документ с Россией в области экономики. У украинской элиты мало выбора: ее сажают в самолет и либо отправляют на Катынь-2, либо в харьковский аэропорт. Проблема в другом. Сама Россия вместо достижения своих геополитических целей, допустим, поглощения украинской промышленности, занимается коррупцией. Все, что в Харькове было подписано, постепенно превращается в коррупционное болото, к большому удовлетворению Запада, где точно подметили, что все подписанные документы затормозились из-за того, что есть масса заинтересованных сторон, масса посредников, масса коррупционных схем, и каждый хочет свою долю.

Опрашивала Анна Ященко