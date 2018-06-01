Международные эксперты: Украина с такой демократией никогда не станет членом ЕС

На днях Европарламент принял резолюцию, в которой оценил политическую ситуацию в Украине. Депутаты в этом документе говорят об эрозии демократии в Украине, о нарушении свободы слова, мирных собраний, о недемократическом обращении власти с неправительственными организациями и “политически мотивированной” деятельности СБУ.

Оппозиция назвала резолюцию “пощечиной власти”. Власть, в свою очередь, - “взвешенным решением”. Какова эта резолюция?

Как корреспондируется эта резолюция с предоставленным нам на последнем саммите Украина – ЕС “Планом действий относительно предоставления Украине безвизового режима?”

Мы попросили прокомментировать эти вопросы экспертов-международников, людей, которые не работают на украинские политические команды, но разбираются в таких документах.

Владимир Посельский, вице-президент международной неправительственной организации “Украина в Европе” (Париж): С ТАКИМ СОСТОЯНИЕМ ДЕМОКРАТИИ УКРАИНА НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ЧЛЕНОМ ЕС Европарламент принял взвешенный документ, который, может, не настолько критичен, как могла бы надеяться украинская оппозиция. Но с другой стороны, он указывает на все нарушения демократии. Само высказывание “эрозия демократии” констатирует нынешний переходный этап украинской демократии.

В Европе окончательных выводов относительно Украины не сделано. Впрочем замечаний относительно “крена в сторону авторитаризма”, как это делают в документах по России, не зафиксировано. Европейские документы относительно России в принципе классически негативные. Украине дается шанс и выражаются надежды, что ситуация исправится. Европейские политики выражают непонимание и тревогу по поводу того, как развиваются события в Украине, впрочем, они не хотят отталкивать нынешнюю украинскую власть окончательно. Они надеются, что ситуация будет удерживаться в рамках европейского представления о демократии, хоть и с украинским измерением. Подчеркну, это не первая и не последняя резолюция. Это – резолюция переходного этапа. Я читал худшую резолюцию относительно Украины периода Кучмы перед тем, как впервые отправили в отставку премьер-министра Ющенко. Это было давно, она была более критичной. Речь шла даже о том, чтобы исключить Украину из Совета Европы. Нынешняя резолюция - серьезное предупреждение. Что касается “Плана действий относительно предоставления безвизового режима”, который приняли двумя днями раньше, то тут нет однозначной оценки. С одной стороны, это – шаг вперед. Впервые европейцы черным по белому написали, какие шаги нам следует сделать, чтобы получать право без виз посещать страны ЕС хотя бы на короткое время. С другой стороны, в отличие от подобных документов, принятых раньше для других стран, тут нет никакой часовой перспективы, предусмотрен двухэтапный подготовительный период, то есть этот процесс можно заблокировать. Думаю, что безвизовый режим - перспектива трех- пяти лет. Резолюция по Украине - это объективная реальность. Но если господин Янукович сформирует такой имидж, который вытекает из резолюции, он устроит определенные силы в ЕС. Но все понимают, что Украина с таким состоянием демократии никогда не вступит в ЕС.

Аркадий Мошес, исследователь постсоветского пространства Финского института международных отношений: НА БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА ПАРАДИГМА ОТНОШЕНИЙ ЗАПАДА С УКРАИНОЙ ОПРЕДЕЛЕНА

Я считаю, что резолюция - взвешенно написанный текст, конечно, он – результат компромисса с теми, кто требовал более жесткой позиции. Это умеренный текст, я видел и более острые оценки Европарламента. Я безусловно, считаю, этот документ взвешенным и с точки зрения филологии и с точки зрения дипломатии, впрочем там есть все необходимое. Позиция относительно процессов, которые происходят в Украине последние семь-восемь месяцев, выражена достаточно четко. Это негативная позиция. Но, как мне кажется, позиция Европарламента полностью совпадает с позицией европейских институтов: Еврокомиссии и Европейского Совета. Очень часто бывает, что Европарламент в своей критике выражается более жестко, чем те люди, которые принимают прагматичные административные политические решения. И в этой резолюции присутствует абсолютно та же идеология, которая присутствовала в позиции ЕС на саммите в понедельник. На саммите, в “Плане действий относительно предоставления безвизового режима” Украине выдвигают требования. Европа не принимает позиции украинской власти, согласно которой Украине можно немного отойти от демократических стандартов во имя, скажем, повышения управляемости и стабильности. Это вполне однозначно. Это заметно в документе, они указывают на конкретные вещи. Думаю, что на ближайшие два года парадигма отношений Запада с Украиной определена. Это парадигма жесткого обусловливания любых шагов навстречу Украине, в том числе и предоставления финансовой помощи, сохранением уровня демократии в Украине.

Хорошо, что “План относительно предоставления безвизового режима” был предоставлен. Журналисты говорят о шестидесяти тяжело выполняемых условиях. Но этот план – лучше, чем то, что когда-либо предлагалось России. Да, это не обещание безвизового режима. Хотите серьезно безвизовый режим – выполняйте. Но если вы выполните эти условия, приходите, поговорим. Да, там шестьдесят пунктов, а когда речь будет идти о зоне свободной торговли, то там будет шестьсот пунктов. Но страны, которые хотели идти в ЕС, через это проходили. Стандарты становятся более жесткими, мир не упрощается. Но если власть все выполнит, то Европе тяжело будет сказать “нет”. В плане отмечен четкий набор технически мелких требований и серьезное, тщательное отслеживание ситуации в сфере демократических стандартов. Может, Европа не слишком успешно продвигает демократические стандарты в других странах. Но там, где они есть, она пытается не допустить отступления. Это очень хорошо.

Павел Коваль, депутат Европарламента: МЫ НЕ ХОТИМ ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРИ ДЛЯ УКРАИНЫ В ЕВРОСОЮЗ

Многие политики воспринимают эту резолюцию как письмо украинской власти. Я думаю, что ее стоит расценивать, как письмо, коммуникат к гражданам Украины. Конечно, мы увидели, что были проблемы с выборами, но мы не хотим закрывать двери для Украины в Евросоюз. Мы бы хотели, как евродепутаты, передать вашей власти, чтобы она в ближайшее время привела к стандартам избирательное законодательство, что очень важна административная реформа. В то же время мы хотим дать сигнал, что это не должно влиять на вхождение Украины в ЕС. Потому мы приняли план действий относительно безвизового режима.

Но в основном это был месидж для граждан Украины, что мы готовы открывать для них двери в ЕС.

Некоторые политики в Украине воспринимают эту резолюцию, как свой успех.

Когда я голосовал за нее, я прежде всего имел в виду интересы граждан Украины, которые для себя должны понять, нужно или не нужно Украине делать очень сильные реформы.

Украинским правительственным чиновникам, которые определяют внешнюю политику Украины, я лично сказал, что эти выборы прошли не по демократическим стандартам, к которым мы уже было привыкли в Украине.

Я бы не хотел теперь сравнивать Украину с Казахстаном, Узбекистаном или какой-то другой страной постсоветского прошлого, потому что уровень выборов в Украине в последние годы был очень высок. Потому мой подход к Украине не такой же, как к кому-то другому.

В своих рапортах я сказал все, что мог сказать. Внутреннюю политику Украины комментировать не хочу. Так же я бы не хотел, чтобы кто-то комментировал внутреннюю политику Польши.

Маша Мищенко, Оксана Климончук