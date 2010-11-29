Экс-председатель Службы Безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что Коммунистическую партию следует запретить в Украине.

Об этом он заявил в интервью радио "Свобода", посвященному теме Голодомора.

"Украинский суд в январе этого года признал, что Голодомор был и является геноцидом. Назвал организаторов этого страшного преступления относительно украинцев. От Сталина, Кагановича, Молотова, Чубара, Постишева и Хатаевича. Кроме того, суд определил, с какой же целью организаторы совершили этот геноцид на территории нашего государства, а также в тех местах, где компактно проживали украинцы", - напомнил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Дальше должен быть суд над коммунизмом и над коммунистической партией...Первое и самое главное, что есть в нашем государстве сейчас - это сотрудничество с преступниками, которые организовали геноцид. Коммунистическую идеологию нужно на законодательном уровне запретить как преступную идеологию, которая привела к уничтожению мирного населения", - заявил экс-председатель СБУ.

“После этого обязательно должно быть законодательное положение, когда в законе, или судом хоть раз будет признано, что КГБ было преступной организацией", - сказал он.

“На территории именно нашего государства Сталин впервые выдумал концлагеря. На территории именно нашего государства Сталин и его, собственно соратники, и ГПУ - карательные органы впервые применили окружение вооруженными отрядами мирных населенных пунктов. Так же впервые на нашей территории было осуществлено самое страшное преступление, один из видов геноцида - это отделение детей от родителей", - цитирует В.НАЛИВАЙЧЕНКО Украинская правда.