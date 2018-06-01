Так что делать с малым бизнесом?

Понятно, что без административной реформы, без укрощения коррупции и прекращения нахального разворовывания бюджетных средств любые заявления правительственных чиновников о том, что все должны быть в ровных условиях и платить налоги, - по меньшей мере неискренни. В то же время решение этой задачи является лишь первым шагом, направленным на создание условий для развития малого бизнеса и вообще предпринимательской деятельности в Украине.

Следующим шагом должен был бы быть запуск механизмов, которые побуждают малый бизнес работать легально и платить налоги. При этом следует отметить еще раз, что малый бизнес объективно не может работать на таких же условиях налогообложения, как средний и большой. Потому в любом случае речь должна идти о льготном налогообложении и упрощенной системе их уплаты. При этом очевидно, что представители малого бизнеса должны платить налоги и особенно социальные взносы, связанные с использованием наемных работников. Потому что в этом случае приоритетом должны быть социальные права и гарантии наемных лиц.

Социальное страхование и солидарные платежи

Проблема выходит за пределы деятельности сугубо малого бизнеса. Без кардинального изменения подходов к социальному страхованию и социальной политике не обойтись.

Очевидно, что без персонификации системы социального страхования и существенного сокращения так называемой солидарной ее части далеко не уйдешь. Для персонификации социального страхования, по моему убеждению, уже давно нужно было провести реформу в системе заработной платы, осуществить ее «бруттизацию» (от слова брутто). Сегодня за наемных лиц взносы осуществляют предприятия, и потому работники не видят своего участия в процессе социального страхования самих себя. Чтобы изменить ситуацию, необходимо включить по меньшей мере половину той суммы, которую платит предприниматель за наемных работников в социальные фонды, в их заработную плату. Первую часть взноса должен платить работодатель, а вторую – сами наемные работники. Они должны это видеть в информации о своей зарплате и отчисления из нее.

Более того, относительно обязательного социального медицинского страхования, которое планируется внедрять в Украине, было бы целесообразно предусмотреть еще одного соучастника этого страхования – правительство. Оно должно платить часть взноса на медицинское страхование наемных работников. И эта часть должна зависеть от того, сколько перечислил за наемного работника работодатель. Чем больше перечислил работодатель (в пределах минимального и максимального платежа), тем больше платит государство. В этом случае наемные лица становятся прямо заинтересованными в официальной выплате зарплаты работодателями. Понятно, что такая схема имеет смысл лишь тогда, если объем медицинских услуг, которые сможет получить наемный работник, будет зависеть от оплаченной страховой суммы. То есть в определенных границах объем медицинских услуг должен быть доступным для всех застрахованных лиц, а вот другая часть должна зависеть от размера оплаченной страховой суммы.

Не удастся также изменить отношение граждан к системе социального страхования без сокращения ее солидарной составляющей части. Более того, это является обязательной предпосылкой для реального внедрения частного социального страхования. Слишком большие взносы в солидарную систему делают невозможным ее развитие. Ограничение таких взносов и создание налоговых стимулов, безусловно, подтолкнет к реальному росту и развитию частного социального страхования. Это касается страхования как жизни и здоровья, так и медицинского страхования.

Каждое государство в этом вопросе идет своим путем. Но очевидно, что с учетом традиций, приобретенных привычек за последние десятилетия следует существенно ограничить взносы в социальные фонды определенным размером заработной платы, из которой они платятся. В большинстве европейских стран эти взносы осуществляются в пределах двух – четырех средних заработных плат в целом по стране. Что же касается Украины, то с учетом размера средней зарплаты (приблизительно 2200 гривен) такие взносы должны были бы делаться максимум из 8000 – 8500 гривен. Однако сейчас они платятся из зарплаты в 13000 гривен. Хотя, как по мне, эти взносы желательно было бы вообще ограничить двумя – двумя с половиной объемами средней заработной платы.

Ведь формально у нас и так абсолютное большинство наемных работников получают зарплату в этих границах. В результате ограничения размера взносов этим формальным показателем (две – две с половиной средних зарплаты) мы получаем скорее всего существенный рост размера официальной средней зарплаты по стране. Что, в свою очередь, будет приводить к росту абсолютной суммы, из которой должны осуществляться взносы.

Следовательно, изменение подходов к системе социального страхования должно стать существенным фактором «отбеливания» экономики, одной из важных предпосылок для выведения из тени всего бизнеса, в том числе малого.

Гарантии кредитов и их удешевления

Еще одно задание государства по развитию малого бизнеса заключается в учреждении разных неналоговых механизмов, направленных в поддержку предпринимательства. Без этого шансов у малых предпринимателей вырваться за пределы примитивной базарной торговли почти нет.

Невзирая на постоянные «мантры» всех правительств и политиков о важности поддержки малого бизнеса, за время независимости фактически в этом направлении почти ничего не было сделано. В то же время формы поддержки и развития малого предпринимательства, роста его до уровня среднего бизнеса уже давно апробированы и активно используются в мире.

Так, система гарантийной поддержки кредитов для малого бизнеса впервые была основана еще в 1930 году в Токио. Там был создан фонд гарантий для погашения части кредита, который предоставлялся представителям малого бизнеса. После того эта практика начала распространяться во многих странах мира.

В Украине еще в 2003-2004 годах на уровне Координационного совета по вопросам политики финансового сектора Кабинета министров достаточно обстоятельно изучался опыт создания общегосударственных и региональных фондов гарантирования кредитов для малого бизнеса. К сожалению, из этих наработок ничего не было использовано.

Еще один из механизмов содействия кредитам для малого бизнеса - создание государственного фонда удешевления кредитов. В Украине формально ежегодно государственным бюджетом предусматривается выделение средств на удешевление кредитов для малого бизнеса. Но и сами суммы, и тем более откровенно непрозрачный механизм их использования не дают основания говорить, у нас существует стабильная, постоянно действующая система бюджетной поддержки удешевления таких кредитов.

Покупай у малого бизнеса Распространенная практика поддержки малого бизнеса - предусмотренные бюджетным законодательством многих стран нормы, согласно с которыми определенный процент от общего объема работ и услуг, оплачиваемых за счет средств государственного и местных бюджетов, обязательно должны быть приобретены у представителей малого бизнеса.

Также не лишними были бы определенные требования относительно прозрачности деятельности и размера официальной зарплаты, которая платится наемным работникам, к тем представителям малого бизнеса, которые хотели бы взять участие в продажах товаров и услуг за бюджетные средства.

То есть разные формы государственной поддержки малого бизнеса могут и должны содействовать как их развитию, так и прозрачной деятельности.

Борис Кушнирук, экономист