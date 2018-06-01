Перспективы Майдана-2: приняв «кость» от правительства, предприниматели проиграют будущее

Многие искренне поддерживают предпринимателей, хотя бы за то, что они выступили с протестами против политики этого правительства. Кое-кто в них видит ту силу, которая способна организовать Майдан-2. Но очевидно, что борьба предпринимателей в действительности обречена на поражение.

Предприниматели, защищая лишь собственные интересы и пытаясь добиться определенных уступок со стороны правительства относительно тех или других норм Налогового кодекса, вероятно проиграют свое будущее. Предпринимателей можно понять, но их требования объективно не могут быть движущей силой общенационального протеста.

Долгое время предприниматели жили в своем отдельном мире. В нем можно рассчитывать лишь на себя, не задумываясь всерьез о своем будущем, взамен этого не платить налоги, хотя и платить коррупционный налог в виде взяток таможенникам и большому количеству разных местных чиновников за право открыть магазинчик, осуществлять какую-то предпринимательскую деятельность, которая выходит за пределы примитивной торговли на рынке. При этом они оставались достаточно пассивной частью общества. Им было все равно, кто там при власти, и что они там делают. Потому что, по их мнению, все они там одинаковые. С чем, в конечном итоге, тяжело не согласиться.

Такое отношение предпринимателей к политике и властям предержащим полностью устраивало последних. Кризис государственных финансов нарушил эту негласную договоренность о взаимном ненападении.

Сегодняшнее руководство государства объективно не готово к проведению реформ, которые по сути своей в первую очередь должны ограничить права чиновничества и политической элиты на коррупцию и разворовывание национальных богатств. Не для того же они получали власть, а теперь пытаются ее полностью монополизировать. Потому них возникло понятное желание попробовать найти деньги, которые будут закрывать дыры в бюджете, в том отдельном мире малого бизнеса, который они на протяжении многих лет почти не трогали.

Показательно, что осмелились на этот шаг именно представители Партии регионов, которые представляют в основе своей интересы крупного олигархического капитала. Сегодняшних правительственных чиновников будущее малого бизнеса вообще не интересует. Главное, чего они пытались достичь, это перекрыть дыры, через которые средний и большой бизнес пытается уклониться от уплаты налогов. И потому мы увидим, как правительственные чиновники будут пытаться сейчас бросить предпринимателям кость в виде тех или других уступок. И это с радостью большинство из них объявит своей победой, потому что они получат то, что хотели. Но проблема заключается в том, что эта «победа» неминуемо обернется поражением в долгосрочном измерении.

К сожалению, пока еще предприниматели не осознают, что главным их требованием к власти может и должна быть не видимость, а реальная борьба с коррупцией на всех ступенях власти. Причем, эта борьба должна начинаться и касаться в первую очередь высших государственных лиц, которые в нашем государстве и является главными коррупционерами и казнокрадами. Потому что пока коррупция на высшем уровне является нормой, которую даже не пытаются особо скрыть, до той поры все заявления из тех высоких кабинетов о борьбе с коррупцией не будут восприниматься иначе как фарс.

Пока предприниматели будут вынуждены платить коррупционный налог, которого невозможно избежать, все разговоры о размере официальной налоговой нагрузки - бессмысленны. И вето Президента Украины на проект Налогового кодекса, в действительности, никоим образом не улучшит ситуацию.

В подтверждение этого тезиса могу привести личные наблюдения и разговоры с представителями того же малого бизнеса. Сейчас все они почти в один голос утверждают, что главной проблемой для них является даже не этот Кодекс. В конце концов они найдут способ, как продолжать уклоняться от уплаты налогов. Например, создавая дополнительное упрощенчество или просто убегая полностью в «тень». Больше всего их тревожит существенное падение в последние месяцы продаж и соответственно доходов. Ситуация, по их показаниям, хуже даже чем в прошлом году. Причем, учитывая, что большинство их бизнеса и так находится в «тени», официальная статистика этого падения не видит. Но оно есть и, по оценкам предпринимателей, ситуация по меньшей мере следующие полгода будет продолжать ухудшаться. И это происходит на фоне значительных кредитных обязательств, в большинстве своем валютных, что висят огромным грузом именно на представителях малого бизнеса, которые были в 2004-2008 годах главными заемщиками ипотечных, потребительских кредитов, и кредитов, которые направлялись на развитие бизнеса.

К сожалению, малые предприниматели, в большинстве своем не понимают, в чем должны заключаться их фундаментальные интересы и чего в действительности они должны требовать. Они не понимают, что их усилия должны сконцентрироваться сейчас не столько на том, чтоб Президент Янукович наложил вето на эти налоговые правила или прошли досрочные парламентские выборы, в которых заинтересованы в большей мере лишь некоторые сегодняшние оппозиционеры, оказавшиеся без правительственных кресел и депутатских "корочек". Они должны требовать немедленного внедрения публичного контроля за всеми доходами и расходами государственных служащих, немедленного принятия нового закона о прокуратуре, которым она будет лишена следственных функций, немедленного законодательного утверждения процедуры оглашения полной информации относительно всех расходов из государственного и местных бюджетов выше определенной суммы.

Тяжело не обратить внимание, что сейчас вокруг митингующих наибольшую активность проявляют те политики, которые еще совсем недавно находились при власти, но ничего не сделали, чтобы на законодательном уровне сломать основные механизмы, которые обеспечивают функционирование коррупции и разворовывания государственного имущества. Более того, размах коррупции и нахального публичного разворовывания государственных средств при них приобрел неслыханный размер. Потому, ругая Налоговый кодекс и правительственных чиновников и требуя парламентских выборов, они не хотят объяснять, которыми должны бы быть требования предпринимателей.

И если с ними все понятно, то вопросы к общественным деятелям и новому поколению политиков остаются. Почему они не пытаются идти к предпринимателям и объяснять им, чего они должны требовать, если хотят жить в нормальной стране? Почему они не распространяют это мнение всеми возможными способами? Хотя есть же Интернет, СМИ, социальные сети. Неужели они не понимают, что сейчас протесты предпринимателей пытаются в собственных целях использовать политики, которых нужно было бы за все, что они натворили на протяжении последних нескольких лет, если не посадить за решетку, то по крайней мере отправить в политическое небытие? Пассивность общественных деятелей и нового поколения политиков приводит к тому, что предпринимателей в собственных интересах используют «нанайские политические мальчики», что сейчас в оппозиции и при власти. Предпринимателям лишь дадут определенные налоговые послабления, одновременно отправив их продолжать жить в том своем отдельном мире, в то время как власти предержащие будут продолжать грабить государство, которое в дальнейшем будет деградировать.

Борис Кушнирук