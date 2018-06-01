В Москве приготовили «подарок» президенту Украины

В канун рабочего визита в российскую столицу Виктора Януковича официальная Москва подарила украинскому президенту плохую новость. Можно сказать, подсунула свинью. Так что, похоже, будет о чем, Виктору Федоровичу, поговорить со своим коллегой Дмитрием Медведевым.

Верховный Суд Российской Федерации своим решением запретил деятельность и ликвидировал общественную организацию «Федеральная культурно-национальная автономия украинцы России» с формулировкой за нарушение устава, а на самом деле, якобы за незаконную политическую деятельность. Москва наложила табу на организацию, которая объединяла несколько тысяч украинцев, законопослушных граждан России.

Чем же вызван праведный судейский гнев? При этом мы, конечно же, не поддаем ни в коей мере сомнениям то, что он зиждется на фундаменте международного права, особенно в контексте сотен межгосударственных и международных законов, деклараций о «свободе слова, СМИ», под которыми стоит подпись РФ, и бесконечных деклараций российского политического руководства о суверенной демократии государства российского.

«Уголовное преступление» совершил сопредседатель культурно-национальной автономии, Владимир Симоненко. Он имел непозволительную наглость в прямом эфире «Радио Свобода» высказывать свои политические предпочтения, говорить о том, что его волнует. Более того, Симоненко с группой товарищей, организовал «светскую тризну» в Москве в память о голодоморе в Украине. Затем еще страшнее. «Украинцы России» посмели провести в столице конференцию под названием: «Украинистика в России: история, состояние, тенденции развития».

Ну это уж слишком. Подрыв национальной безопасности России налицо. Соответственно, Верховный Суд поставил в этой «антигосударственной» деятельности жирную точку. До этого Федеральную культурно-национальную автономию Украинцы России (ФКНА УР) вначале запретил Тверской суд города Москвы, а затем министерство юстиции правительства Российской Федерации. В итоге вся вертикаль российской власти, во главе с министрами, судьями «прихлопнула незаконную и очень вредную» политическую деятельность наших земляков в России.

Ладно, согласимся, что господин Симоненко мог высказывать разные мысли, или как кто-то скажет, увлекаться политической болтовней ( об этом можно роман написать, - Владимир Фокович человек особенный). Но причем здесь запрет для всей организации «украинцев России»?

Тем более, напомним, запрет этот наложен в преддверье рабочего визита президента Украины в Москву. Тем самым, согласитесь, сильно подпорчивается то позитивное мистическое «особое поле» в украинско-российских межгосударственных отношениях, которое в одночасье возникло после избрания в Украине нового президента.

Поэтому, вряд ли президент Виктор Янукович имеет право сделать вид, что, собственно, ничего не произошло и не задать Дмитрию Медведеву неприятные вопросы. Ведь российская фемида «прикрыла» не русские организации, представители которых, совсем недавно, четвертого ноября в Москве, во время проведения «Русского марша» кричали: «Смерть жидам!» и приветствовали москвичей нацистскими жестами, а именно украинскую культурно-национальную автономию.

Может быть, у политического руководства многонационального российского государства особенная этническая избирательность только в отношении к украинцам, проживающим в России? Государство, со всеми своими охранными институтами, воюет с украинцами, которые хотели бы изучать историю, культуру своего народа, говорить на родном языке и, что вполне естественно, отстаивать свои права, в соответствие с буквой конституции РФ.

В принципе, что говорить о России? - Хозяин барин! Что хотят, то и делают. В России сегодня много дел, - идет ускоренная модернизация и так далее.

Но у нас, тем не менее, есть вопросы к украинской власти! Может министр иностранных дел господин Грищенко направил ноту протеста или хотя бы позвонил своему российскому коллеге, выразил свою позицию по поводу положения украинской диаспоры в России? Молчит, воды в рот набрал. Может, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир Ельченко сделал заявление, дал интервью, предоставил правовую помощь своим землякам? Нет, жует лимон, ждет, видимо команды из Киева.

А, может, в ответ на «дружескую российскую антиукраинскую акцию» и нам стоило бы закрыть несколько «очень русских» организаций в Крыму, которые сегодня передрались из-за распилки денег иностранного государственного сюзерена?

Ведь, наверное, только для Генеральной прокуратуры Украины остается загадкой, почему и на чьи деньги в Крыму так много местных политических лидеров с цветами, и с почетными караулами русских казаков в аэропорту встречают курьеров и гонцов, «друзей Украины», посланцев «русского мира» из Москвы? И невдомек СБУ, как депутаты Государственной Думы в Крыму обсуждают, «что бы еще такого хорошего, как учил великий Ельцин, сделать для Украины?».

Кстати. В России были лишь две украинские общественные организации, которые пытались и пытаются хоть что-то делать для популяризации и продвижения «среди своих» украинских духовных и политических ценностей. Теперь осталась одна – Объединение украинцев России.

Судьба «Объединения украинцев России» тоже непростая. Многие считают, что засланный Кремлем высокопоставленный «сенатский казачек» в ее руководство сумел, если не развалить, некогда могучий союз граждан РФ, друзей Украины, то сделать организацию маргинальной. Но это уже другая тема. В сухом остатке имеем то, что кроме этого объединения в Росси ничего «общественно украинского» не осталось.

Руководители региональных отделений «Украинцев России», (честь и слава им!), уже многие годы не могут консолидировать свои усилия и добиться от федерального правительства закона о диаспоре и хоть какого-то финансирования украинских гуманитарных программ в России. Впрочем, и от своего, родного, правительства помощи украинцам России тоже никакой.

Так что с подарком Вас, Виктор Федорович! И нас, Украину, с ним же!

Виктор Тимошенко, Москва-Киев