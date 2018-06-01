Голодомор 1932-1933: забвению не подлежит

Кто-то из мудрых сказал, что человеческая цивилизация – это совершенствование средств уничтожения себе подобных. Человек выдумал сначала меч, потом порох, еще позже – ядерную бомбу. Невзирая на это, самым страшным остается голод, особенно, когда используется в качестве оружия. Он не просто убивает человека физически, он убивает его достоинство, ум, человечность, он делает из человека животное.

В советские будни 20-х годов невозможно было и подумать, что в 30-х годах украинское крестьянство, после буржуазии, станет для советской власти врагом № 1. Кто тогда глубоко осмысливал идеологию марксизма-ленинизма, а тем более ее непрогнозируемое практическое воплощение?

По теории внедрения коммунизма на практике, главной социальной прослойкой, которая обязывалась претворять в жизнь идеи „революции” был „пролетариат”. Под этим слоем понимали рабочих, поскольку они были вольнонаемными, угнетаемыми и задействованными в сфере производства с применением передовых технологий. Они в своей деятельности не владели частной собственностью, и, таким образом, имели реальное место в обществе с огосударствленной экономикой. То есть, государство владело всеми заводами и фабриками, и становясь работодателем для рабочих, обеспечивало их благосостояние.

Иная ситуация была с крестьянами. Их также трактовали как „пролетариат”, поскольку они зарабатывали на хлеб физическим трудом. Но рост производительности сельского хозяйства обеспечивается при наличии частного сектора в этой отрасли производства (собственность на землю и свободный доступ к рынку сбыта). А частная собственность противоречила принципам построения „справедливого коммунистического общества”. Для того, чтобы уладить этот вопрос создали колхозы и совхозы. Но это в корне не решило проблему: оставались приусадебные участки – огороды. Вот и выходит, что крестьянство – эдакий «недопролетариат», то есть – хуже буржуя.

Кроме того украинское крестьянство было крупнейшим слоем в УССР да и отличалось антисоветскими настроениями, о чем свидетельствуют события Украинской Революции 1917-1920 и многочисленные антисоветские восстания на протяжении 1920-х годов. Идея построения коммунистического общества была враждебной для крестьян априори. Принимая во внимание тот факт, что население Украины – на 80% крестьяне, коммунизм стал враждебным для украинцев в целом. Главным врагом советской власти было зажиточное и среднее крестьянство, ведь благодаря своим экономическим возможностям и духовным традициям, именно оно было главным “материалом” перестройки национального украинского общества.

В конце 1920-х властью объявлен курс на индустриализацию (читай - милитаризацию), что означало усиление промышленного комплекса страны. Село обязывалось поставлять городу все необходимые сельскохозяйственные продукты. Для этого проводилась коллективизация (огосударствление сельскохозяйственного комплекса - формирование государственных с/х предприятий: колхозов и совхозов).

Политика НЭПа в начале 20-х, базированная на принципах рыночной экономики (частная собственность на землю и свободный сбыт товаров на рынке), несколько изменила отношение к недавно враждебной советской власти и улучшила экономическое положение. Потому прекращение НЭПа и курс на коллективизацию Украина восприняла крайне негативно.

Коллективизация предусматривала: конфискацию „излишков” земли и передачу их колхозам, конфискацию скота и тягловой силы, конфискацию „излишков” с/х продуктов и передачу их на колхозные склады, откуда часть передавалась в города, а часть оставалась на посев.

Советская власть устроила акцию в поддержку самого бедного населения села для создания социальной базы ликвидации противника коллективизации – богатого и среднего крестьянина, которые первыми оказывали сопротивление. Богатым считался тот, кто много работает, а бедняками преимущественно были лентяи и пьяницы, ведь село всегда могло обеспечить работой людей. А недееспособных и сирот преимущественно содержали родственники в силу традиционных взглядов на единство семьи.

Этот план (ликвидация хозяйств зажиточного крестьянства) проводился в два этапа: 1-й - 1928-1929, и 2-й – 1930-1931 гг. Во время первого этапа власть применяла экономическое давление: повышение налогов, постоянные цены на сбыт продуктов, что часто не оправдывало расходов на их производство. Во время второго этапа происходила „ликвидация кулачества как класса”, направленная против всего зажиточного и среднего крестьянства. Крестьян обвиняли в кулачестве (контрреволюции, государственной измене, нелегальном получении богатств, укрывательстве продуктов) и репрессировали.

Применяли три формы репрессий:

- арест, конфискация имущества, расстрел;

- арест, конфискация имущества, выселение на „особые поселения”;

-арест, конфискация имущества, выселение за пределы района.

В результате такой политики по состоянию на 1930 год производительность сельского хозяйства уменьшилась на 16%, по состоянию на 1931 год было уничтожено зажиточное крестьянство. Такими шагами от производства отстранены профессионалы (реально депортированы и расстреляны), а новое руководство колхозов и совхозов (бедняки – читай лентяи и пьяницы) не имели квалификации и опыта работы.

Весной 1932 г. начаты усиленные хлебозаготовки. Ответственными были генеральный секретарь ЦК КП(б)У Станислав Косиор, второй секретарь ЦК КП(б)У Павел Постышев и секретарь ВКП(б) Лазарь Каганович. По этой программе проводилась конфискация лишь избытка зерна, однако из-за неурожая зерна не хватало, потому конфисковывали все. Начал чувствоваться Голод, поскольку часть зерна отдали на посев.

В малоурожайные годы люди начали возвращаться в колхозы, поскольку им предлагали оплату труда хлебом. Но власть искусственно повысила цены на хлеб (в Украине хлеб стоил в 8 раз дороже, чем в России), да и давали его мало.

Такая политика возмутила население и кое-где происходили восстания: чтобы выжить, в отчаянии крестьяне грабили колхозные составы. Однако ГПУ быстро ликвидировала такие бунты. Большинство голодающих искренне надеялись и верили, что власть быстро устроит проблему Голода и к ЦК посыпались письма. Однако власть остались слепа к проблемам украинского села: хлеб продолжали вывозить из страны: в 1932 г. -1,72 млн. тонн хлеба.

В июне 1932 года зафиксированы первые случаи людоедства в с. Тарасовка Звенигородского р-на Киевской области. Доведенные голодом до отчаяния, люди теряли рассудок да и прибегали к подобному зверству. Тут исчезало все цивилизованное, человеческое, а властвовали животные инстинкты - право сильнейшего, поэтому жертвами и становились более слабые, часто – дети.

Наступало время жатвы. Крестьяне надеялись, что урожай решит проблему с Голодом. Однако 7 августа 1932 года был принят закон „про охрану имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и об укреплении общественной (социалистической) собственности” (печально известный „закон о 5 колосках”): кража хлеба в малых количествах каралась расстрелом. На полях стояли башни с пулеметами и сторожа с винтовками.

Параллельно началась „охота на ведьм”: выслеживали „куркулей” – злостных нарушителей планов хлебозаготовки (а реально – людей, которые защищали остатки хлеба, чтобы прокормить свои семьи). На них доносили в органы ГПУ. Для власти они были „кулацкие элементы и их пособники, расхищающие и утаивающие хлеб в колхозах, а также срывающие заготовки в единоличном секторе”, а их деятельность расценивали как „террористические акты”. Меры против них были следующими: ”Быстрый разбор дел, быстрое проведение приговоров в исполнение”.

Следующий шаг „защитников трудящихся” - 27 декабря 1932 года – внедрена единая паспортная система, которая закрепляла людей за их местом рождения. Это значило, что крестьяне должны вернуться из города в голодающее село (в начале Голодомора многие крестьяне спасались в городах, где Голод не так чувствовался).

Люди оказались в смертельной ловушке... у себя дома, на плодородных черноземах. Казалось бы, что логичным решением было восстать против власти. Но украинский народ на то время уже не имел национально сознательной элиты, которую расстреляли или депортировали к белым медведям. Мы были телом без головы, беспомощным организмом, который жил лишь насущными проблемами. Соответственно, искусственно организованный Голодомор приобрел такие страшные масштабы и обеспечил советской власти “иммунитет” от украинских восстаний на Великой Украине на долгие годы.

А хлеб вывозили из Украины и в 1933-ом – 1,68 млн. тон.

С марта 1933 года Голод усилился. Именно в этот период смертность увеличивается в геометрической прогрессии. Села вымирали, на их околицах были выставлены черные флажки, что значило, что они покинуты. Начинался посевной период, однако сеять было ничего и никому.

В совокупности эти события привели к гибели миллионов людей, по некоторым подсчетам около четверти населения тогдашней Украины. Такое количество жертв означало уничтожение национального генофонда на несколько поколений. Некого вспоминать, некому вспоминать - это то, что должен был Голодомор принести на нашу землю. Но то, что сегодня, когда со времени трагедии прошло семьдесят семь лет, после десятилетий умалчивания, лжи и перекручиваний, мы почтили память миллионов известных и безымянных жертв геноцида, - это неопровержимое доказательство того, что украинский национальный дух не уничтожили. Главным уроком этой трагедии должно стать осознание ценности национального государства как залога того, что ни завтра, ни никогда никто не ворвется в наше жилище забрать последнюю крошку хлеба у наших детей, последнюю надежду - у матерей.

И в завершение. Украина пережила Голодомор потому, что в тяжелые времена дьявольского плана, когда властвует безверие, мы не теряли надежды на Всевышнего и его провидение. Потому 27 ноября зажжем в окнах наших домов свечу в память умерших и не рожденных украинцев.

Игорь Деревяный, научный сотрудник Национального мемориала жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” (во Львове)