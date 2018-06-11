Коалиция делает шаг назад. Удадутся ли ей два шага вперед?

Cпикер парламента 5-го созыва Александр Мороз ознакомил СМИ и широкую общественность со своим планом урегулювання общественно-политического конфликта в Украине. По каким-то тактическим соображениям план позиционируется как творение лично политика Мороза. Но, зная правила игры внутри КоНаЕ (“коалиции национального единства”), можно уверенно предположить, что план предварительно был согласован с лидерами основной силы коалиции – Партии регионов.

Тем более что мессидж Сан Саныча о желательности урегулирования конфликта еще до решения Конституционного суда в отношении указа Президента о роспуске парламента полностью совпадает с позавчерашним мессиджем Виктора Януковича. Немало общего в предложениях спикера и с идеями министра без портфеля Анатолия Толстоухова о необходимости подписания Конституционного договора.

Мороз тоже предлагает участникам конфликта подписать документ – но рангом ниже, чем Конституционный договор, а именно – меморандум. Впрочем, по содержанию это и есть Конституционный договор, поскольку содержание документа непосредственно касается норм Конституции.

Во вступительной части Морозового меморандума предусматривается обязательство подписантов выполнять его независимо от того, какими будут выводы КС. Потому что “высшие интересы государства”, “стабильность в обществе” и “рекомендации ПАСЕ” требуют “прекращения эскалации конфликта”. Потому предлагается урегулировать конфликт “на основе компромисса, принципов демократии и защиты интересов народа". Для начала – обратиться ко всем участникам уличных акций с благодарностью и “просьбой вернуться домой, доверив политикам уладить созданный ими же конфликт”.

В чем же заключается предложенный Морозом вариант решения сложившейся в стране ситуации? Об этом идет речь в основной часть Меморандума.

Во-первых, Мороз предлагает одновременно принять решение об отмене или приостановке (!) на месяц или до решения КС указа Президента о роспуске парламента и связанных с ним постановлений Верховной Рады и Кабмина.

В случае принятия КС вывода о соответствии указа Президента Конституции Мороз предлагает перенести избирательную кампанию “ориентировочно на лето-осень” для того, чтобы успеть подготовить соответствующую нормативную базу.

“В случае негативного для указа заключения Конституционного суда парламент готовит ряд проектов, которые нужно рассмотреть и принять на протяжении мая”, – предлагает также спикер недораспущенного парламента.

Среди документов, которые стоит принять в мае, Мороз назвал закон о выборах в новой редакции (открытые партийные списки), уточнение к Регламенту, а именно – оформление Регламента законом, где будет обусловлена невозможность расширения коалиции за счет индивидуального членства.

Также Мороз предлагает подготовить изменения в Конституцию и принять во втором чтении изменения к закону о Кабмине. Из сообщения пресс-службы ВР осталось неясным, содержит ли данный раздел Меморандума обязательства устранить из указанного одиозного закона “имени Януковича–Тимошенко” целый ряд откровенно неконституционных норм.

Также Мороз предлагает в течение мая принять законы о референдуме, о Президенте, о специальных следственных комиссиях, об оппозиции, о судоустройстве и статусе судей.

Мороз также предлагает придать нормативный статус положениям Универсала, как вариант он предлагает разместить документ в разделах принципов внутренней и внешней политики.

Также Мороз предлагает всем сторонам конфликта подписать Меморандум примирения и сотрудничества, под которым предусмотрены четыре подписи. Какие именно, не уточняется. С тремя понятно – Президент, премьер и спикер. Кто четвертый подписант? По логике – председатель КС. А может, Юлия Владимировна? Хотя вряд ли, нет у нее пока еще ожидаемого официального статуса лидера оппозиции.

План Александра Мороза можно смело оценить как шаг назад. Шаг не только спикера, но и всей правящей коалиции. Сан Саныч согласен на досрочные парламентские выборы, в первый раз не привязывает их к досрочной президентской гонке. А еще в субботу Мороз объяснял журналистам: "Выборов досрочных не будет, или будут тогда, когда мы с Президентом договоримся. Виктор Андреевич, вы хотите чистоты эксперимента, доверия, тогда давайте и выборы Президента", – отметил он, при этом прибавив: "Я не думаю, что это произойдет". В то же время Мороз выразил мнение, что премьер-министр Виктор Янукович не согласится в переговорах с Президентом на проведение одних досрочных парламентских выборов без президентских.

Кроме того, спикер уже соглашается на приостановление (а не отмену) указа главы государства о роспуске парламента, хотя в ту же субботу в письме КС Мороз недвусмысленно называл указ “неконституционным”.

На последующий политический торг всего-то и осталось, что согласиться на досрочные выборы в случае любого решения КС, не только негативного для Президента.

Почему коалиция обозначает готовность к уступкам? Одно из объяснений лежит на поверхности: каждый день конфликта болезненно бьет по бизнесу “донецких”. Внешние инвестиции не идут, капитализация бизнеса уменьшается, выставление акций на IPO откладывается. Даже если КС признает указ от 2 апреля не отвечающий Конституции, Президент вправе выдать еще один – на основании, например, тех 150 заявлений о сложении депутатских полномочий, которые написали депутаты от оппозиции. И канитель, которой так не любят большие деньги, продолжится. В конце-концов, возить в Киев сотни тысяч людей, кормить и выдавать суточные – это тоже недешево стоит.

А еще 22 апреля, когда, вероятно, вырабатывались пункты Меморандума и существенно менялись позиции спикера, Мороз, Янукович, а тем более Петр Симоненко, не могли не вспомнить один из афористических заголовков именинника – Ленина: „Шаг вперед, два шага назад”. Но, похоже, видоизменили его с точностью до наоборот: „Шаг назад, два шага вперед”.

Идя на уступки, коалицианты явно намерены позже наверстать упущенное. Привлекает внимание предлагаемый срок досрочных выборов – “ориентировочно на лето-осень”. Как раз осенью, после очередного повышения зарплат и пенсий (на это “святое” дело уже аккумулировано 22 млрд. грн.), социологи ожидают пикового рейтинга Партии регионов. Вплоть до того, что она может самостоятельно набрать более 225 мандатов.

Говорят, что Сан Саныч оградил себя от политических рисков (рейтинг СПУ оценивают в 1,7%) и зарезервировал для себя и 15 соратников проходные места в списке “регионалов”. А у коммунистов дела вполне приличные – стабильные 4–5%. Следовательно – еще более убедительное парламентское большинство с перспективами реальной конституционной (фракционная принадлежность не важна, важно, как голосуют).

Другой вопрос, насколько легко реализуются эти наполеоновские планы. При всех ссылках на “мудрость” и “компромисс”, согласие коалиции на досрочные выборы будет выглядеть если не поражением, то уж точно проявлением ее слабости. И это дополнительно мобилизирует оранжевых избирателей, в то же время добавив скепсиса периферии бело-голубого электората.

Кроме того, Янукович должен бы помнить, как в 2004 году ему не помогло повышение пенсий, поскольку оранжевая контрпропаганда сумела практически нейтрализовать его позитив в общественном сознании. Можно лишь представить себе, какую активность разовьет Юлия Владимировна, дискредитируя каждое движение правительства. Да и Юрий Луценко вряд ли очень от нее в этом будет отставать.

Ну и наконец, в любом случае, выигрывает ли коалиция или нет, она дает этими досрочными выборами оппозиции грозное оружие. Ведь 150 мандатов Ющенко–Тимошенко–Луценко наберут при любой погоде. Поэтому смогут абсолютно законными средствами заблокировать работу парламента, если там будет слишком много коалициантов. А именно – не принимать присягу после избрания. И это уже будут не сомнительные заявления депутатов на имя Президента, а реальные основания для признания парламента недееспособным и нелегитимным. Конституция, ст. 82: „Верховная Рада Украины полномочна при условии избрания не менее двух третей ее конституционного состава”. Таким образом – роспуск ВР, внеочередные выборы и Ющенко for ever.

Пока премьером не станет наконец женщина с неседеющей косой...

Николай Писарчук