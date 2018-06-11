Томенко идет на Киев?

Погрузившись в страсти, бушующие в стране, мы все, кажется, немного подзабыли о том, что происходит вокруг столичной власти. А ведь если присмотреться, то можно заметить, что политикум не прекращает борьбу за Киев. И в этом смысле показательны два события, произошедшие в понедельник. Во-первых, в УНИАН дал пресс-конференцию народный депутат Украины, бютовец Николай Томенко, практически в это же самое время на брифинге в стенах Киевсовета выступил первый вице-мэр Анатолий Голубченко. Сказанное обоими государственными мужами было весьма контрверсийно. И жаль, что их выступления состоялись в разных местах, поскольку это несколько затруднило возможность увидеть противоположные взгляды на происходящее в столице.

Мы попытаемся в некоторой степени свести оппонентов. Итак, в своем отчете типичный «крепкий хозяйственник», человек в годах Анатолий Голубченко рассказал, что городские власти делают для блага киевлян. Выступление молодого острослова Николая Томенко содержало перечисление того, что городские власти не делают для блага киевлян, или того, что городские власти делают не для блага киевлян.

Начал Голубченко с достижений новой киевской власти. Итак, если хватит пальцев – загибайте: за предыдущий год в Киеве было создано более 21 тысячи рабочих мест, а средняя зарплата в столице составляет теперь 1886,21 гривни. Кроме того, за первый квартал 2007 года доходы бюджета выросли по сравнению с аналогичным периодом 2006-го на 45,1%, составив 1,7 млрд. гривен. А еще Голубченко пообещал: «Я думаю, что зарплата в 300 долларов – это та зарплата, которую учителя смогут получить в 2008 году». «Программа по социально-экономическому развитию выполнена», – резюмировал чиновник.

А вот Томенко, в свою очередь, заявил, что за минувший год в Киеве на 100% не выполнена ни одна социально-экономическая и гуманитарная программа. Новые власти не построили ни один новый детский сад, школу, спортивное заведение и т. п. Кроме того, не сдан в эксплуатацию центр кардиологии, который должны были сдать еще ко Дню независимости Украины в 2006 году. «За год деятельности команды Леонида Черновецкого миллионеры, которые поддерживают местную власть, стали миллиардерами. В то же время потерпевшими стали большинство киевлян – жители «работающего» и «думающего» Киева», – не скрывал своего гнева бютовец.

В свою очередь, Голубченко отдельно коснулся болезненной проблемы повышения тарифов на ЖКХ в столице. Он признал, что это был болезненный и непопулярный шаг, но – таковы реалии. «И на нем отыгрались все, кто только мог отыграться и продолжает это», – сказал чиновник. Ясно, кого имел в виду выступавший: это, в первую очередь, оппозиция в Киевсовете, основу которой составляли и составляют представители БЮТ. Однако, по мнению Томенко, именно в стенах здания по адресу Крещатик, 36 произошла «первая политическая измена». Ведь, как известно, в промэрское большинство Киевсовета вошла треть депутатов от Блока Юлии Тимошенко и представители «Нашей Украины», сокрушался Томенко.

Голубченко заявил, что КГГА взяла на себе обязанность построить 698 тысяч квадратных метров жилья, почти половину всего строительства в Киеве. Он также сказал, что денег из специального городского бюджета было освоено не столько, сколько хотелось бы. А все потому, что продажа первого киевского участка земли прошла с опозданием. Вопрос о киевской земле – один из самых болезненных для бютовцев. Поэтому Томенко заявил: «Одной из ключевых задач киевской власти остается приватизация земли в интересах политических семей. Наиболее опасным является то, что сейчас готовятся проекты приватизации земельных участков социальной инфраструктуры Киева (школ, детсадов, парков, поликлиник, больниц и тому подобное), которые позволят продавать эти земли без решения киевской общественности».

Самые интересные вопросы касались проведения в Киеве чемпионата по футболу Евро-2012. Голубченко отметил, что украинские строительные компании должны уже сегодня серьезно готовиться к проведению этого мероприятия, чтобы стать конкурентоспособными и выигрывать тендеры на строительство. "Я думаю, что, прежде всего, нужно давать сигналы бизнесу, который сейчас строит в Киеве различные сооружения... А наше задание как администрации – создать все условия, чтобы им было легче это реализовать", – сказал чиновник.

При том, по мнению Томенко, ситуация в столице с подготовкой к Евро-2012 трагическая и назвал «нескрываемой ложью» все заявления столичной власти по этому поводу. Он также раскритиковал заявления киевской власти о намерении привлечь бюджетные столичные средства в подготовку к чемпионату.

Журналисты спросили у Голубченко, что он думает относительно критики, звучащей в это время из уст Томенко на другом конце Крещатика в адрес Киевсовета. «Если речь идет о Киевском городском совете, то, в первую очередь, необходимо подумать Киевскому городскому совету, депутатам», – ответил чиновник, тонко намекнув таким образом, что столичные дела депутата ВР Томенко касаться не должны. И вот тут возникает серьезная неувязочка. Томенко настаивает на том, что одновременно с досрочными парламентскими выборами необходимо провести выборы столичного городского головы и выборы в Киевсовет.

Нардеп не исключил, что в случае достижения договоренности о выдвижении единого кандидата от оппозиции, эта кандидатура не обязательно может быть от БЮТ. Но как-то с трудом верится, что сторонники Юлии Владимировны согласятся на такое. А наиболее вероятный кандидат от БЮТ на пост головы Киева, где у блока очень высокий рейтинг, – как раз и есть сам Томенко.

“Как сказал известный спортсмен Черновецкий, 200 млн. евро ему дайте, и он стадион построит. Я все сделаю, чтобы не дать ни одной копейки бюджетных средств. Не надо за бюджет стадионы строить”, – отметил народный депутат. Не было ли это его первым предвыборным обещанием?

Антон Зикора