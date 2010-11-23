Милиция говорит, что митингующие уже «помяли» два автомобиля

Работники столичной милиции решают вопрос относительно возбуждения уголовных дел по факту перекрытия митингующими улицы Крещатик и столкновения с военнослужащими внутренних войск МВД Украины.

Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции, заметив в то же время, что также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту повреждения двух автомобилей частных лиц.

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 ноября, утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против вступления в действие Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе.

В тот день милиция зафиксировала несколько фактов нарушений общественного порядка во время акции протеста предпринимателей против нового Налогового кодекса.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, от владельцев двух автомобилей поступили заявления о повреждении участниками акции их транспортных средств. В частности, неизвестные лица сломали на автомобиле «Рендровер» зеркало заднего вида, другие помяли кузов легковой «Шкоды-Октавиа». Как отметили в ЦОС, все эти эпизоды задокументированы, и по ним будут приниматься соответствующие решения.

Кроме того, милиция собирает материалы относительно несанкционированного перекрытия движения транспорта на улицах Крещатик и Институтской.