Власти не советуют привлекать милицию - «земля будет гореть под ногами»

Предприниматели, принимающие участие в акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве, не советуют власти привлекать против них милицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны в центре столицы заявил один из координаторов акции протеста.

«Мы не советуем власти бросать на нас милицию, трогать народ, потому что иначе у вас земля будет гореть под ногами», - сказал оратор.

При этом он отметил, что к организаторам акции поступила информация о том, что завтра со стороны милиции, «переодетой в другую форму», будут совершены провокации с целью разогнать собравшихся на Майдане.

В контексте этого организаторы мероприятия призывают его участников не поддаваться ни на какие провокации и выполнять лишь то, что им будут говорить координаторы акции.