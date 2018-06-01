Как родился День Свободы (фоторепортаж)

Открыли сайт Президента - поздравления с Днем Свободы нет, хотя и обещали. Есть другое поздравление - из 10-летием империи Ахметова - СКМ. Сам Янукович сегодня в Брюсселе - это уже неплохо, потому что для многих украинцев было бы больно, если бы в такой день да и в Москве... Думалось поднять из архива фотографии - вот Ющенко целует Тимошенко, вот Азаров - в оранжевом шарфике, а потом решили не делать никому больно. В этом фоторепортаже - вообще ни одного лица политиков. Только - дух народа. Помните, у Франко: Он живет, он еще не умер...

Фото УНІАНи из личного архива Наталии Негрей