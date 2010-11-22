Янукович почувствовал дружеское отношение ЕС к Украине и к себе лично

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказал убеждение, что саммит Украина-ЕС является особым для обеих сторон, и ожидает от руководства Евросоюза принципиального и откровенного разговора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во вступительном слове перед началом пленарного заседания саммита Украина-ЕС, который проходит сегодня в Брюсселе.

«Я хочу сказать, что нынешний саммит является особым для обоих его участников, поскольку определяется периодом глубинных реформирований и трансформаций», - сказал глава государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, для Украины это событие является особым еще и потому, что проходит в условиях давно ожидаемой политической стабилизации, консолидации всех ветвей власти, осуществления неотложных рыночных преобразований и утверждения европейских ценностей.

«Для Европейского Союза этот период является особым, учитывая продолжающиеся внутренние реформы, которые определены Лиссабонским договором», - заявил глава государства.

По его словам, «сегодня мы не можем говорить о том, что Украина и Евросоюз проходят путь реформ абсолютно безболезненно и легко. Так не бывает в природе. Какой-либо прогресс нуждается во времени, а достижение позитивных результатов требует поиска компромиссов и взаимных уступок».

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, именно такие прагматические подходы утвердились во взаимоотношениях Украины и Евросоюза на современном этапе.

«И мне так кажется, и очень хотелось бы, чтобы со временем все больше и больше у нас росло доверие, чтобы все, что мы говорим, мы делали, возможно, не всегда так быстро, но настойчиво, с достижением цели», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил: «Я чувствую дружеское отношение к Украине и ко мне лично». «И с нетерпением ожидаю начала нашей сегодняшней работы, И, как всегда, принципиального, откровенного разговора», - резюмировал Президент.