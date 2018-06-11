Подавляющее большинство не верит в объективность Конституционного суда

Подавляющее большинство посетителей сайта УНИАН не верят в объективность Конституционного суда, который рассматривает дело относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. Надеется на объективное решение суда только четверть опрошенных. Всего по состоянию на 23 апреля, 11.20 ответили 3354 респондента.

Вопрос на веб-странице агентства сформулирован таким образом: “Будет ли, по Вашему мнению, решение Конституционного суда объективным?”

Ответы распределились таким образом:

Да - 25,4%;

Нет - 60,6%;

Не знаю - 9,4%;

Мне безразлично - 3,4%;

Другое (свой вариант) - 1,2%.

Среди “своих вариантов” ответа наиболее характерны такие: “Будет в интересах Президента”; “Решение будет завуалированным”; “Каким бы оно ни было, часть людей с ним не согласится”; “Мычание вместо решения”; “В интересах коалиции”; “На решение будет влиять провластная коалиция”; “Если отклонит указ Ющенко, то “нет”; “Сомневаюсь”; “Будет политическим”; “Хочется верить”; “Важно, чтобы оно было”; “Не уверен”; “Если им не будут помогать со стороны, то возможно”; “Оно ничего не решает”; “Уже некому верить”; “В интересах олигархов”; “Скорее всего - нет”; “Решение суда - закон”; “Парламент - геть!”; “Если суд продастся, то веры нет никому”; “Решение будет компромиссным”; “Нет, потому что сама Конституция необъективна, а ВР нужно распустить все равно”; “Если яныки не будут мешать”; “Суды у нас продажные”.

Опрос продолжается. Смотрите украинскоязычную и русскоязычную версии сайта.