Тимошенко: а какой налоговый кодекс предлагаете вы?

Лидер партии "Батьківщини" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости расформирования налоговой милиции и сокращения прав Налоговой администрации.

Об этом она сказала в интервью изданию Kyiv Post, отвечая на вопрос: "А какой налоговый кодекс предлагаете вы?"

"Есть три принципиальных момента. Во-первых, должна быть расформирована налоговая милиция. В ней нет необходимости. В прошлом наша политическая команда уже предлагала подобные меры. Во-вторых, необходимо сохранить упрощенный режим налогообложения. Им пользуются люди, которые едва держатся на плаву и часто работают в нескольких местах, чтобы свести концы с концами. В-третьих, следует свести все сложные разъединенные выплаты в социальный фонд к единой выплате в социальный пенсионный фонд. При этом ставку нужно резко сократить", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, существующий уровень ставки единого налога слишком высок. "Это вынуждает прятать доходы в тени, и мешает их легализовать. Ее сокращение позволит открыть доходы и увеличить налоговую базу и совокупные поступления в бюджет", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии считает, что Налоговый кодекс, предложенный правительством, установит преграду между предприятиями, которые работают по упрощенной и по стандартной системе налогообложения, и осложнит сотрудничество между ними.

"Необходимо искоренить привилегии для большого бизнеса, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление оффшорными налоговыми оазисами. Мы должны дать предпринимателям справедливую возможность защищать себя в спорах с Налоговой администрацией", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, необходимо резко сократить права Налоговой администрации и значительно расширить права предпринимателей, чтобы у них были равные шансы в суде. "В новой системе нельзя ни в каком виде допускать агрессию или запугивание со стороны Налоговой администрации до принятия судебного решения. А в предложенном сегодня Налоговом кодексе, напротив, устанавливается система репрессивных мер", - отметила лидер «Батьківщини».

"В плане налога на прибыль мы поддерживаем систему дифференцированных ставок налогообложения, при которых богатые платят больше, чем бедные. Также мы поддерживаем введение дополнительных налогов на предметы роскоши, в частности огромные виллы и усадьбы. Но что же мы видим сегодня? Попытку в последнюю минуту с ходу принять Налоговый кодекс за несколько месяцев до того, как он должен вступить в силу. Крупным богатым компаниям со штатом бухгалтеров будет несложно приспособиться. А вот у бедных слоев общества такой роскоши не будет", - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что при введении таких значительных изменений в налоговое законодательство необходимо соответствующим образом разъяснять их и давать время для коррекции.