Янукович показал нардепам, "кто в доме хозяин"?

Президент Виктор Янукович требовал, чтобы изменения в Конституцию были предварительно проголосованы 300 голосами.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

Как известно, в пятницу Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию, предусматривающие проведение очередных парламентских выборов в октябре 2012 года и президентских - в марте 2015 года.

По процедуре изменения в Конституцию должны приниматься после положительного заключения Конституционного Суда, предварительного одобрения Верховной Радо простым большинством в 226 голосов и окончательного утверждения конституционным большинством в 300 голосов на следующей сессии парламента.

"Уже во вторник информированные источники сообщили, что Виктор Федорович поставил условие: в пятницу за проект конституционных изменений должно быть подано не менее трех сотен голосов", - говорится в статье.

"С одной стороны, это было проверкой на покорность, с другой - возможностью режиму продемонстрировать всем свою силу. С третьей - такой результат давал основания с уверенностью считать, что в 2011 действующая Рада без проблем узаконит эти конституционные изменения, а возможно, и не только эти", - пишет издание.

"Депутатам через доверенных лиц озвучили волю хозяина: будет 300 голосов - будут вам выборы в 2012. Не будет - готовьтесь к марту 2011", - отмечает автор материала.

Газета также пишет, что "согласно утверждениям осведомленных лиц из партии власти, ответственным за выполнение задания назначили первого вице-премьера Андрея Клюева, главного куратора парламента".

"Говорили, что успех намерений существенно повышал шансы Андрея Петровича пройти постновогодний "премьерский кастинг", - говорится в статье.

Как известно, за эти изменения проголосовали 305 депутатов. В частности, от Партии регионов - 179, БЮТ-Батькивщина - 10, НУНС - 41, коммунистов - 26, Блок Литвина - 20, внефракционные - 29

Украинская правда