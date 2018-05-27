Янукович купил парламент по дешевке

Верховная Рада взяла курс на проведение парламентских выборов осенью 2012 года. Спикер Литвин отныне будет чуть менее взвинченным, а президентская администрация получила право на оперативное управление послушным прирученным корпусом.

Президентская команда (а именно Банковой сегодня принадлежит политическая инициатива) действует по уже обкатанному сценарию. В информационное пространство вбрасывается несколько вариантов развития событий, осуществляется ряд отвлекающих маневров, после чего проталкивается решение, которое выглядит едва ли не компромиссным вариантом. Так было с выдвижением кандидатуры премьера, когда аудиенции у Виктора Януковича удостоились и Арсений Яценюк, внимавший главе государства с серьезным видом отличника, и Сергей Тигипко, согласившийся стать вице-премьером. Но правительство все равно возглавил удобный Виктору Федоровичу Николай Азаров.

После отмены политической реформы, осуществленной без соблюдения минимальных политических приличий (темпы рассмотрения представления, ротация состава Конституционного Суда перед принятием решения), Виктор Янукович осуществил два кадровых назначения. Сначала из обоймы проверенных прокурорских (Медведько, Кузьмин, Пшонка) безошибочно выбрал тезку Пшонку, заявившего, что является человеком президентской команды. Неделю назад президент назначил Виктора Балогу министром по чрезвычайным ситуациям, завершив непродолжительный период оппозиционности «Единого Центра» и метаний его основателя.

Не приходится сомневаться, что парламентские выборы пройдут в 2012 году. Президент, как по заказу подписавший изменения в парламентский регламент, позволяющие голосовать за конституционные изменения не именными бюллетенями, а карточками, решил обеспечить стране период некоторой стабильности. Ведомая им Партия регионов получает возможность показать себя в 2011 году во всей красе. «Регионалы» пытаются быть похожими на «Единую Россию» даже в мелочах, позабыв, что Украина – не Россия. Параллельно властные структуры постараются задавить оппозиционную активность, оживившуюся благодаря выступлениям предпринимателей против Налогового кодекса.

Наверное, решением КС может быть доволен Владимир Литвин, боровшийся против парламентских выборов в 2011 году так энергично, что растерял остатки рейтинга. Владимир Михайлович – опытный политик, и должен понимать, что за полученную уступку ему придется расплатиться. По всей видимости – продавливанием смешанной избирательной системы и «правильным» поведением по остальным вопросам. Все равно Литвин вряд ли сможет сохранить депутатский мандат иначе, как избравшись по мажоритарно-тепличному округу на родном Полесье. В 2006-м Литвин уже пытался заручиться поддержкой «регионалов» для преодоления 3-процентного барьера, но те его банально кинули. Никто не может дать гарантию, что в 2012-м году история не повторится, например, в виде фарса: Литвин сохранит депутатский статус, но из президиума пересядет в одиночки-заднескамеечники. Очевидцы утверждают, что Янукович уже сегодня общается со спикером без малейших признаков формального уважения.

Поспешность со сменой процедуры голосования за конституционные изменения была непосредственно связана со стремлением власти нанести мощный удар по фракции БЮТ-«Батькивщина». Не секрет, что независимо от степени оппозиционности соратники Тимошенко в большинстве своем не горят желанием идти на выборы через 4 месяца – куда лучше пробыть пусть в оппозиции или «тушкой» до осени 2012 года. Как оказалось, слухи о потере Тимошенко влияния на свою фракцию сильно преувеличены: из 305 депутатов, высказавшихся за проведение парламентских выборов в 2012 году, лишь 10 из «сердечной» фракции. Зато НУ-НС дала 41 голос, пожалуй, впервые создав внутрифракционное большинство по серьезному вопросу.

Напомню, что Юлия Владимировна, как и многие ее ближайшие соратники, депутатского мандата лишена, но сумела сказать «слово заветное» соратникам-парламентариям. Впрочем, ей все равно придется искать алгоритм активизации действий. К тому же на Банковой отдали строгое распоряжение Литвину: возможности вещания лидера «Батькивщины» из парламентских кулуаров минимизировать. Собственно говоря, в этой тактике нет ничего нового: власть взяла курс на игнорирование Тимошенко, а та, в свою очередь, пытается наносить информационные удары с помощью европейских политиков, что не всегда эффективно.

Интересно, чего потребует Виктор Янукович от прикупленного по дешевке, за полтора дополнительных года полномочий, парламента? Изменения в избирательный закон кажутся вполне очевидными, как и внедрение смешанной системы выборов. По недавним прикидкам Литвина, в следующий созыв Верховной Рады попадет не больше 10% нынешних депутатов. Но обновление корпуса законодателей – не основная задача Банковой, там не занимаются политической благотворительностью. Судя по тому, как из президентской администрации вбрасывают проекты решений «под правую руку Чечетова», речь может пойти и об имплементации итогов всеукраинского референдума 2000 года, и о внесении изменений в Конституцию или принятии новой редакции Основного Закона. Только очень наивный человек может полагать, что послушное большинство под куполом собирается для законодательного обеспечения экономических реформ, обещанных Януковичем.

Евгений Магда